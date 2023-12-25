Göz-Göz sustu Bodrum coştu

Trendyol 1. Lig'de ilk iki mücadelesini yakından ilgilendiren Ege derbisinde ev sahibi Bodrum FK, Göztepe'yi 3-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmaya konuk Göztepe atak başladı. 10. dakikada Göztepe'nin İsmail ile kullandığı kornerde iyi yükselen Nielsen'in kafa vuruşunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı çeldi. 34'te Kenan kornerde topu pas olarak Üzeyir'e gönderdi. Üzeyir'in ceza sahası içine yaptığı vuruşta topla buluşan buluşan Samet'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 41'de Kenan'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Ogün ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

FARKI ÜÇE ÇIKARDILAR

62'de Yalçın'ın sol kanattan gol denemesinde Bodrum file bekçisi Diogo Sousa topa sahip oldu. 76'da Kenan Özer, Göztepe ceza alanı içinde Nielsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün penaltı kararı verdi. 79'da penaltı vuruşunu kullanan Kenan farkı üçe çıkardı: 3-0. 86'da Celil'in frikik atışında kaleci Sousa gole izin vermedi. Bodrum FK, ilk yarının son maçında Göztepe'yi 3-0 yenerek devre moralli girdi.

İKİ TAKIMDA DA DEĞİŞİKLİK VAR

Ege derbisinde ev sahibi Bodrum FK ve Göztepe'de teknik patronlar bir önceki maçlara göre 11'lerde değişikliğe gitti. Muğla ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir geçen hafta oynadıkları Kocaelispor karşısındaki 11'den farklı olarak iki değişiklik yaptı. Taşdemir, sakatlığı bulunan Süleyman Özdamar'ın yerine savunmaya İmeri'yi, Gökdeniz Bayraktar'ın yerine Celal Dumanlı'yı ilk 11'e monte etti. Konuk Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise sakat Messaoudi'nin yerine Kubilay'ı sahaya sürdü. Sakatlıktan dönen Diouf ise uzun süre sonra yedek soyunup sonradan oyuna girdi.

MUĞLA'YA BAYRAM GÖZTEPE'DE HÜSRAN

Bodrum FK, farklı Göztepe galibiyetiyle büyük bayram yaptı. Ligde Muğla ekibi 6 puan değerindeki karşılaşmayı net skorla kazanırken ilk yarıyı 29 puanla 5. sırada kapatırken, hem Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı, hem de ilk iki için umudunu artırdı. Ligde son iki maçında üst üste aldığı beraberliklerle morali bozulan yeşil-beyazlılar Göztepe galibiyetiyle 3 puan hasretini bitirdi. Göztepe ise Bodrum yenilgisiyle büyük fırsat kaçırdı. Ligde 4'te 4 yapan ve son maçında lider Eyüp'e karşı 5 gollü bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, Bodrum'a takılarak ilk yarıyı 2. bitirme şansını kaçırdı. İkinci sıradaki Kocaeli'nin takıldığı haftada, Göz- Göz 32 puanda kalarak Süper Lig hattının 1 puan gerisinde yer aldı. Göz-Göz'ün galibiyet serisi de sona erdi.