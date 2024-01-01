2024’ün ilk hamlesi

Trendyol 1. Lig'de gözünü zirveden ayırmayan Göztepe, yeni yılda ilk transfer hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Hücumdaki eksiği kapatmak için bir an önce takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktör Stanimir Stoilov'un Levski Sofya forması giyen 26 yaşındaki eski öğrencisi Welton Felipe'yi istediği iddia edildi.

STOİLOV ISRARLA İSTİYOR

Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek tecrübeli forvet - sol kanat ile temasa geçmek için kolları sıvayan kurmaylar, kiralama formülü ile deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, uzun süre beraber çalıştığı deneyimli oyuncunun takıma katılması konusunda onay vermesi bekleniyor. Sportif direktör Ivan Mance'ın önümüzdeki günlerde Bulgar ekibi ile temasa geçerek nabız yoklayacağı iddia edilirken, İzmir temsilcisi, olumlu dönüş alınırsa vakit kaybetmeden oyuncuyu takıma kazandırmak için kolları sıvayacak. Bu sezon 23 maçta 6 gol atarak dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncunun İzmir ekibinin kronikleşen gol sorununa çözüm olması bekleniyor.

STOİLOV İLE 2 SENE ÇALIŞTI

Deneyimli oyuncu Welton Felipe, sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile 2 sene çalıştı. Stoilov döneminde Levski Sofya'da takımın değişilmezleri arasında yer alan tecrübeli isim, Stoilov'un asları arasında yer alıyordu. Felipe'nin oyun tarzını ve üretkenliğini çok beğenen Stoilov'un bu oyuncuyu Göztepe'de özellikle istediği konuşuluyor.

TİJANİC KALACAK

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un kadro planlaması oluşmaya başladı. Bulgar çalıştırıcının gidecek ve kalacakları belirlediği ifade edilirken, orta saha David Tijanic için olumlu düşündüğü öğrenildi. Sloven orta sahadan memnun olan 56 yaşındaki çalıştırıcının Tijanic ile yola devam etme kararı aldığı vurgulandı. Sezon başında da durumu tartışılan 26 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'de mutlu olduğu ifade edildi. Bu sezonun ilk yarısında 16 resmi maça çıkan Tijanic, 1045 dakika sahada kalırken 3 gol ve 2 asistle oynadı.