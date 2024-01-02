Umut Bozok yoklaması

Trendyol 1. Lig'de transfer çalışmalarına iyice hız veren Göztepe, yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Trabzonspor formasını terleten 27 yaşındaki hücum oyuncusu Umut Bozok'u radarına aldı. Son 2 senedir Trabzon ekibinin formasını terleten ve bu sene ilk devre sadece 4 maça çıkabilen oyuncu, beklediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle ayrılık kararı aldı. Birçok kulübün transfer listesinde bulunan oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacak. Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek oyuncuyu bonservisi ile almak isteyen yönetim, eğer anlaşma sağlayamazsa kiralama formülünü devreye sokmak istiyor.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Deneyimli oyuncunun Trabzonspor'dan ayrılacağı dedikodularının ardından Süper Lig temsilcileri Gaziantep FK ve Konyaspor'un da araya girmesi oyuncunun değerini katladı. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın vakit kaybetmeden transferi noktalamak istediği ve geçtiğimiz gün Stanimir Stoilov'dan bu takviye için onay aldığı öğrenildi. Profesyonel kariyerine Metz 2'de başlayan gurbetçi oyuncu, Athletico, Nimes, Lorient, Troyes, Kasımpaşa formalarını da terletti.

LİS'İN BONSERVİSİ ALINACAK

Göztepe, Southampton'dan kiraladığı kaleci Mateusz Lis'in bonservisini alacak. Göztepe'nin yüzde 70 hisselerine sahip olan Sport Republic şirketinin yönettiği Southamton'ın kalecisi olan Lis'in Göztepe'ye verileceği öğrenilirken, Polonyalı eldivenle 4 yıllık kontrat yapılacağı kaydedildi. Bu sezon birçok maçta takımı ipten alan Lis'in de İzmir'de çok mutlu olduğu ve kariyerini Göztepe'de sürdürmeye sıcak baktığı kaydedildi. Fransa'nın Troyes takımına kiralanan Lis, bu sezon başında Göztepe'ye gelmişti. Sarı-kırmızılılarda 17 maçın tamamında görev yapan deneyimli kaleci, 1530 dakika süre alıp en fazla sahada kalan isim oldu. Sezonun ilk yarısında 12 golle ligin kalesinde en az gol gören takımı olan Göztepe'de performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Polonyalı kaleci, 2 kritik penaltı kurtarışı da yaptı.