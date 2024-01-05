10 numara transfer

Trendyol 1. Lig'de gündemine birçok ismi alarak transfer çalışmalarına iyice hız veren Göztepe yeni bir bomba patlatmak üzere. Sarı-kırmızılılar, son olarak İsveçli orta saha Ramon Pascal Lundqvist'i gündemine aldı. En son Norveç'in Sarpsborg ekibinde oynayan ve şu an boşta olan 26 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi.

TİJANİC'E ALTERNATİF OLACAK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un bir süredir göz hapsinde olan deneyimli oyuncu İzmir'e davet edilirken önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atacak. Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısından yetişen İsveçli orta saha, aynı ülkede NAC Breda ve Groningen formalarını giydi. Lundqvist, 2021-2022 sezonunda şu an Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'ta da oynadı. Göztepe'nin 10 numarası Tijanic'e alternatif olarak düşünülen oyuncu, hem hücumda, hem de savunmadaki üretkenliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu transfer ile orta alanda David Tijanic ile Ramon Lundqvist arasında kıyasıya bir forma kapma mücadelesi yaşanması bekleniyor.

30 GOL KAYDETTİ

PSV Eindhoven altyapısından yetişen ve Avrupa'nın önemli ekiplerinde de forma giyen Lundqvist, kariyerinde 191 resmi maçta forma giyerken fileleri tam 30 kez havalandırdı. İsveçli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde de bir maçta 6 dakika forma şansı bulabildi.

NORVEÇ'TE PATLAMA YAPTI

Geçen sezon Sarpsborg'da oynayan ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken İsveçli Ramon Lundqvist kariyerinin en üretken sezonunu Norveç'te geçirdi. 33 maçta 7 gol, 8 asist yaparak formunun zirvesine çıkan deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne ikinci yarıda önemli bir katkı sunması bekleniyor.

UMUT BOZOK HAVADA KALDI

Listesinde önemli isimler olan Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılması gündeme gelen 27 yaşındaki tecrübeli hücumcu Umut Bozok'a da kanca atmıştı. Birçok Süper Lig ekibinin transfer etmek istediği Bozok'un Göztepe'ye transfer olmak konusunda çekingen olduğu ve 1. Lig'de oynamaya pek sıcak bakmadığı öğrenildi. Konyaspor ve Gaziantep FK ile görüşen Bozok'un bir aksilik olmazsa bu kulüplerden biriyle imzalayacağı ifade edildi. Yönetim ise ön bölgedeki soruna kalıcı bir çözüm üretmek istediği için bir an önce forvet transferi yapmak istiyor. Bozok'tan olumlu veya olumsuz bir yanıt almayan kurmaylar, oyuncunun dönüşünü bekliyor.