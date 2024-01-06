Göztepe’de işlem tamam

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Göztepe transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz gün prensip anlaşmasına vardığı İsveçli orta saha oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist ile dün imzaladı. Son olarak Sarpsborg ekibinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu dün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 2.5 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İzmir temsilcisi, Lundqvist'in ardından daha önce görüşmelere başladığı Başakşehir'in 24 yaşındaki golcüsü Philippe Keny ile de imza aşamasına geldi. Senegalli oyuncu ile anlaşma sağlayan yönetim imza için oyuncuyu İzmir'e davet etti.

KOCAELİ DE BASTIRIYOR

Göz-Göz'ün el sıkıştığı Keny için 1. Lig'deki rakibi Kocaelispor'un da devrede olduğu ve halen oyuncunun aklını çelmek için çaba sarf ettiği öğrenildi. Ancak Senegalli'nin kesin olarak kararını verdiği ve hafta sonu İzmir'de olacağı ifade edildi. Sarıkırmızılıların son hamlesi ise savunma bölgesine oldu. Kurmayların, Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofya takımında forma giyen Brezilyalı stoper Heliton ile bir süredir pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Göz-Göz, Sambacı oyuncuyu da renklerine bağlamak için son aşamaya geldi. Aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından 28 yaşındaki futbolcunun da Keny ile birlikte sözleşme imzalaması bekleniyor.