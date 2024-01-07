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Haberler Göztepe Ngalina geri döndü

Ngalina geri döndü

Norveç’te kiralık olarak forma giyen Kongolu yeniden takıma katıldı.

HABER MERKEZİ
Ngalina geri döndü
Göztepe'nin sezon başında Norveç ekibi Naugesund'a kiraladığı Michee Ngalina sarı-kırmızılı ekibe geri döndü. Geçen sezon Göztepe ile 14 maça çıkan ve gösterdiği performans ile beklentileri karşılayamayan 23 yaşındaki Kongolu futbolcu, eski teknik direktör Radomir Kokovic tarafından kadroda düşünülmemişti. Sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek oyuncu, geçtiğimiz gün Norveç temsilcisinden forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılma kararı aldı. Sözleşmesini fesheden Ngalina, bu kararının ardından Göztepe'ye geri döndü. Teknik direktör Stanimir Stoilov, takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan oyuncunun kaderini yapacağı incelemelerin ardından çizecek.
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