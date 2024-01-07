Yeni hedef Holtmann

Trendyol 1. Lig'de gözünü zirveden ayırmayan Göztepe, yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Ara transferde ilk imzasını 26 yaşındaki İsveçli orta saha Ramon Pascal Lundqvist'e attıran Göz-Göz'de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofya'da görev yapan 28 yaşındaki stoper Heliton ve 24 yaşındaki Başakşehirli golcü Keny'le imza aşamasına gelen İzmir ekibinin yeni bir ismi daha gündemine aldığı öğrenildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Sarı-kırmızılılar, son olarak Antalyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki Filipinlerli forvet Gerrit Holtmann'a kanca attı. İlk yarı Antalya temsilcisinde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Almanya temsilcisi Bochum'da olan tecrübeli oyuncu için kurmaylar devreye girme hazırlığı yapıyor. İzmir ekibi oyuncu ile anlaşma sağlarsa sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek hücumcu için Bochum'un kapısını çalacak. Kiralama formülünü devreye sokmak isteyen yönetim, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da ekletip oyuncunun durumunu sezon sonu masaya yatıracak.

STOİLOV'UN GÖZ HAPSİNDEYDİ

Antalya ekibine transfer olduğu günden bu yana sadece yedi maça çıkan oyuncu bir süredir Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un göz hapsinde bulunduğu ifade edildi. Ön bölgede daha üretken bir takım oluşturmak isteyen Stanimir Stoilov'un bu transferi noktalamak konusunda oldukça istekli olduğu öğrenildi.

SARI-KIRMIZILILARDA İKİ FUTBOLCU YOLCU

Göztepe yabancı transferinde birçok oyuncuyla prensip anlaşmasına varırken, yabancı kontenjanı nedeniyle mevcut kadrodan bazı isimlerle vedalaşmak zorunda kalacak. Sarı-kırmızılılarda yenilere yer açmak için şimdilik iki yabancı oyuncunun gönderilmesi gündemde. İzmir ekibinin sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan İngiliz oyuncu Romal Palmer'ın yanı sıra Fransız futbolcu Aliou Traore'yle vedalaşmak istediği bildirildi. Geçen sezon takıma dahil olan orta saha Palmer bu sene sadece 6 maçta sahaya çıkarken orta alanda forma giyen Traore de genelde yedek soyundu. Geçen yıl devre arasında Göztepe'ye gelen 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 15 maçta oynadı. Sadece 3 karşılaşmada ilk 11'de görev alabilen Aloue Traore, 507 dakika sahada kalıp 2 gol kaydetti .