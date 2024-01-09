Göztepe’de Heliton tamam

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısını son haftalarda teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yakaladığı müthiş çıkışla 3. sırada tamamlayan Göztepe transfer atağını sürdürüyor. Geride kalan süreçte kadrosunu İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist ile güçlendiren, Başakşehir'den forvet Philippe Keny ile büyük oranda anlaşan İzmir temsilcisinde savunmaya da takviye geldi. Sarıkırmızılılar, bir süredir görüştüğü Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA 1948 forması giyen 28 yaşındaki stoper Heliton Tito Santos'u renklerine bağladı.

21 MAÇTA FORMA GİYDİ

Son iki sezondur Bulgaristan ekibinde forma giyen Heliton bu sezon 21 karşılaşmada forma giyme başarısı gösterdi. Bu süreçte rakip ağları 2 kez havalandıran ve 1 de asist yapan 1.95 cm boyundaki dev Sambacı, savunmadaki dirençli görüntüsü ve yaptığı kritik müdahalelerle dikkatleri çekiyor. Kariyerine ülkesi Brezilya'nın Santo Andre takımında başlayan Heliton, Figueirense FC, ABC FC ve SC Covilha formalarını da terletti.

CEO KEREM ERTAN BASINLA BULUŞACAK

Göztepe CEO'su Kerem Ertan, bugün gerçekleştirilecek toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Ertan'ın, transferden, devre arası çalışmalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunması beklenirken, toplantı saat 11.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak.