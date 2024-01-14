Şampiyon olacağız

Trendyol 1. Lig'de ilk yarıya damga vuran Göztepe, ikinci devreye de deplasmanda kritik Sakaryaspor galibiyeti ile başladı. Deplasmanda karşılaştığı kardeş takımı Sakarya'yı Tijanic ve Ahmet Ildız'ın golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 35'e çıkarırken Süper Lig iddiasını kanıtladı. Şampiyonluk havasına giren sarı-kırmızılıları büyük bir ivme kazandıran teknik direktör Stanimir Stoilov, Yeni Asır Gazetesi İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk'e maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Stoilov sezon sonunda şampiyon olacaklarını ifade ederek, "Takımıma güveniyorum. Oyuncuların beni sevmesine ihtiyacım yok. Sezon sonunda ligi istediğimiz noktada bitirince beni sevsinler, o bana yeter" dedi.

"KAZANMAYI HAK ETTİK"

Çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Stoilov, "Rakibimiz Sakaryaspor da iyi futbol ortaya koydu. Bu da bizim için iyi oldu çünkü oyun açık alanda oynandı. Çok fazla gol fırsatları yakaladık. Özellikle ilk yarıda iki ya da üç gol bulabilirdik. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Ancak yine de sahada gösterdiğimiz oyun yeterli değil, daha iyisini yapmalıyız. Çünkü bunu yapabilecek kaliteli oyunculara sahibiz. Biz çok çalışmaya devam edeceğiz. Sakaryaspor son 11 maçını kaybetmemişti. Böyle bir rakibe karşı kazanabilmek bizim adımıza güzel oldu. Her zaman kendimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz" cümlelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇINA ÇIKTI

Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un raporları doğrultusunda orta saha oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist ve stoper Heliton'u transfer eden Göztepe'de yeni takviyeler Sakaryaspor müsabakasında süre almayı başardı. Orta saha oyuncusu Lundqvist, 76. dakikada David Tijanic'in yerine oyuna dahil olurken, savunma oyuncusu Heliton ise 90. dakikada Lasse Nielsen'in yerine oyuna girdi. Böylece sarıkırmızılı ekibin iki yeni transferi de, Sakaryaspor karşılaşmasıyla ilk resmi maçlarına çıkmış oldu. Gösterdikleri istekli performans ile alkış alan ikili taraftardan tam not aldı.