Göztepe’de Ahmed parladı

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenip ikinci sıraya yükselen Göztepe'de Ahmed Ildız son haftalara damga vurdu. Yaz döneminde Göztepe'ye gelen 27 yaşındaki oyuncu ilk haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Ardından toparlanan oyuncu, süre almaya başladı ve teknik direktör Stoilov'un göreve gelmesiyle farkını ortaya koydu. Stoilov yönetiminde 4 lig maçına çıkan Ahmed Ildız 3 gol attı. İlk olarak 5-1 kazanılan Eyüpspor maçında 2 kez ağları sarsan deneyimli oyuncu, Sakaryaspor deplasmanını da boş geçmedi. Ahmed, Sakarya'da 67'nci dakikada Traore'nin yerine dahil oldu ve 78'de Göztepe'nin ikinci golünü kaydetti. Form tutmaya başlayan Ahmed Ildız'ın önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alacağı kaydedildi.