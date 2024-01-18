Rodrigues sürprizi

Trendyol 1. Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği geçen hafta Sakaryaspor'u yenerek 35 puanla 2. sıraya yerleşen Göztepe, arayışlarını hücum hattından yine savunmaya çevirdi. Geçtiğimiz hafta CSKA 1948'den defans oyuncusu Heliton'u transfer eden Göz-Göz'ün, ikinci stoper hamlesini gerçekleştirmek için düğmeye bastığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar iki hafta önce Adana Demirspor ile yollarını ayıran 29 yaşındaki Portekizli stoper Kevin Rodrigues'i gündemine aldı. Deneyimli oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, Rodrigues'ten olumlu dönüş alırsa imzayı attırmak istiyor.

ARA TRANSFERDEKİ SON TAKVİYE OLABİLİR

Transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmak isteyen İzmir temsilcisi, Rodrigues'i takıma kazandırmak için oldukça istekli davranıyor. Herhangi bir kulüp ile anlaşma sağlayamayan oyuncunun boşta olması transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ve Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın bir süredir göz hapsinde olan oyuncu, İzmir ekibinin bu sezonki son transferi olabilir.

RAKİP KONYA

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda bugün Süper Lig ekibi Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17:00'de çalacak. Karşılaşmayı A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Göztepe'de Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'dan Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor önünde kadroda revizyon yapması bekleniyor. Stoilov, ligde süre bulamayan kaleci Arda Özçimen, stoper Atınç Nukan, orta saha Celil, yeni transferler Heliton, Lundqvist ve Yunus Emre Gedik gibi oyunculara Konya'da ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.