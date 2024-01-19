Göz-Göz direnemedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Göztepe, Süper Lig ekibi Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya her iki takım da kontrollü başladı. İki ekibin de pozisyona girmekte zorlandığı maçta ilk tehlike Göz-Göz'den geldi. 33'te Yunus Emre'nin soldan ortasına Lundqvist'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 41'de Oliveira'nın şutu Göztepe savunmasından döndü. İlk yarı golsüz sona erdi.

DEĞİŞİKLİKLER SONUÇ VERDİ

İkinci yarıda da daha etkili olan takım Göztepe'ydi. 52'de ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Tijanic'in plasesini kaleci son anda dokunarak kornere çeldi. 60'ta Tijanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda yeni transferlerden Heliton iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top ağlara gitti: 0-1. Bu golden sonra Göz tepe daha kontrollü oynarken, ev sahibi baskı kurmaya başladı. 75'te Prip'in sağ taraftan orta şut karışımı vuruşuna kale önünde Oğulcan dokundu ve top ağlara gitti: 1-1. 90+3'te Traore'nin pasıyla hareketlenen Yunus Emre'nin yerden sert şutu uzak kale direğinin yanından auta çıktı. Maçta normal süre 1-1 sona erdi. 93'te sol taraftan ilerleyen Traore'nin yerden ortasına Kubilay'ın ön direkte müsait durumda çektiği şut üstten auta çıktı. 106'da Moreno'nun yerden ortasına ceza sahasında Heliton dokununca top arka direkteki Prip'in önüne gitti. Danimarkalı oyuncunun yerden sert şutu kaleci Arda'nın altından ağlara gitti: 2-1. Kalan dakikalarda Göztepe'nin çabaları sonuç vermedi ve Konyaspor adını son 16'ya yazdırdı.

FORVET HATTINA YENİ HAREKAT

Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Göztepe, Kalju FC forması giyen 2001 doğumlu forvet Promise David ile ilgilendiği iddia edildi. Estonya Ligi'nde görev yapan futbolcu, 3 maçta rakip ağları 6 kez havalandırırken 1 de asiste imza attı. Estonya ekibi ile pazarlık aşamasında olan kurmaylar, henüz bir anlaşma sağlayamadı. Avrupa'dan başta Atletico Madrid ve FC Sheriff'in radarında olan oyuncunun İsrail, Polonya ve Danimarka ekiplerinin de takibinde olduğu öğrenildi. Gelecek vadeden futbolcunun oyun stili Trabzonspor'un santraforu Paul Onuachu'ya benzetiliyor.

'ÇOK DAHA FAZLA FIRSAT YAKALADIK'

Maçın ardından yaptığı açıklamada kendi oyunlarını oynadıklarını ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Çok fazla fırsat yakaladık. Ancak gole çeviremedik. Golü atınca sonuca biraz takıldık ve istediğimiz şekilde devam edemedik" dedi. Biraz daha özgüvenli olmaları gerektiğini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Rakibimizden çok daha fazla gol fırsatı yakaladık. Turu geçmeyi hak eden bizdik" diye konuştu.