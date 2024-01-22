Göztepe ilk iki aşkına

Göztepe bugün evinde Ümraniyer ile kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak kritik mücadelede Yasin Kol düdük çalacak. Sakarya'yı yenerek çıkışını sürdüren Göz-Göz, maç eksiği ile kaybettiği 2. sıradaki yerini rakibi Kocaeli'den geri almak istiyor.

KADRODA 6 EKSİK VAR

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Palmer, Mamah, Diouf, Ensar ve Billal Messaoudi kadroda yok. Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan takımı Al Adallah'a transfer olan David Tijanic yerine ilk 11'de Roman Lundqvist forma giyecek.