Göztepe 4 köşe

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Göztepe, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti. 8. dakikada Yalçın'ın sağ kanattan kullandığı taç atışında penaltı noktasının soluna düşen topu kontrol eden Mamah sağ ayağı ile vole bir vuruş denedi, savunmaya çarpan top, ceza sahası çizgisinin bir adım önünde olan Heliton'un önüne düştü. Heliton, sol ayağının içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-0. 33'te ceza sahası dışının sol çaprazında Ahmed topun dibine girerek savunma arkasına koşu yapan Lundqvist ile topu buluşturdu. İsveçli oyuncu gelişine plaseyle topu köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.

2. YARI HIZ KESMEDİLER

Sarı-kırmızılı ekip baskılı oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. 53'te Lundqvist solundan koşu yapan Doğan'a pası verdi. Doğan ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ve Mustafa Eser topa ayak koyarak meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 3-0. 66. dakikada Serkan'ın ceza alanı sağına gönderdiği topa Uğur Kaan hareketlendi. Savunma arkasına sarkan Uğur Kaan çaprazdan şutunu çekti ve topu sol köşeden ağlara gönderdi: 3-1. 76'da savunma arkasına sarkan Traore, ceza sahası alanına giren Kubilay'ı topla buluşturdu. Kubilay tek vuruşla topu ağlara yolladı ve karşılaşma 4-1 sona erdi.

HELİTON YİNE GOLÜNÜ ATTI

Göztepe'nin yeni transferi Heliton, dünkü karşılaşmada da göz doldurdu. Hafta içinde kupa maçında fileleri havalandırmayı başaran 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, dünkü Ümraniyespor maçında da perdeyi açan golü kaydetti. Performansıyla taraftarın beğenisini kazanan Heliton, 90'da yerini takımın genç isimlerinden Ege Yıldırım'a bıraktı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe taraftarı, Ümraniyespor ile oynanan kritik karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı. Maçtan saatler önce Güzelyalı'da toplanan 12. adam, karşılaşmadan dakikalar önce stada girerek tribünlerdeki yerini aldı. Müsabaka boyunca hiç susmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı.