Göz-Göz tam gaz

Trendyol 1. Lig'de evinde Ümraniyespor'u 4-1 yenen Göztepe, Süper Lig yolunda gaz kesmedi. İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda önemli rakibi Sakaryaspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor karşısında pozitif futboluyla farklı kazandı. Bu sonuçla 38 puana yükselen Göztepe 19'uncu haftayı 2'nci sırada tamamladı. Göztepe, Kocaelispor'a kaybeden lider Eyüpspor'la arasındaki puan farkını da 7'ye indirdi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı futbol ve rakibi karşısında aldığı farklı galibiyetle taraftarlarını adeta mest etti. Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde adeta şaha kalkan Göztepe, Bulgar çalıştırıcı ile çıktığı yedinci maçında 6. galibiyetini alarak alkış aldı.

'4-1'LİK SKOR YETERLİ DEĞİL'

56 yaşındaki teknik adam, "İlk yarının 3-0 ya da 4-0 olması gerekiyordu. İkinci yarıda ise rakibe fazla boşluk verdik. Benim takımıma oynatmak istediğim oyun, dominant oyun. 4-1'lik skoru çok da iyi görmüyorum. Takımımın oyunu 90 dakika boyunca domine etmesini istiyorum. Savunmada bazı hatalar yaptık. Hataları tekrarlamamak adına çok çalışmalıyız. Oyun anlamında daha da gelişmeliyiz" şeklinde konuştu.

EN KARLISI GÖZTEPE

Süper Lig ateşini yakan Göztepe, 19. haftada rakiplerinin ikramını geri çevirmedi. Sarı-kırmızılılar, Play-Off yarışındaki Sakarya'nın G.Birliği'ne, Bodrum'un Erzurum'a, Bandırma'nın Boluspor'a, lider Eyüpspor'un da Kocaelispor'a yenilerek hüsran yaşadığı 19. haftayı da galibiyetle noktalayarak altın değerinde bir 3 puan kazandı.

SIRADAKİ HEDEF ÇORUM

Lideri deviren Körfez ekibi Kocaelispor'dan 2. sırayı geri alan Göz-Göz, rakibine 2 puanlık fark atarken, 4. sıradaki Çorum FK'nın 5, 5. sıradaki Bodrum ve 6. Sakarya'nın da 6 puan üzerinde konumlandı. Sarı-kırmızılılar, 27 Ocak Cumartesi günü en ciddi rakiplerinden biri olan Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak.