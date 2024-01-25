Göz-Göz’den çifte hamle

Trendyol 1. Lig'de yakaladığı çıkışla Süper Lig'in en önemli adayları arasında gösterilen Göztepe transferde çifte hamle yapmak üzere. Ara dönemde Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Lundqvist ile Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 Sofya'dan Brazilyalı stoper Heliton'la sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar transferde vites artırdı. Göz-Göz, son olarak Avusturya Ligi takımlarından SK Austria Klagenfurt'un forması giyen 27 yaşındaki gurbetçi orta saha Turgay Gemicibaşı ve Fransa 2. Lig ekiplerinden Pau formasını terleten 30 yaşındaki stoper Johann Obiang'ı gündemine aldı. Kurmaylar iki oyuncu için de girişimlere başladı.

KADROYA GÜÇ KATACAKLAR

Turgay'ın Avusturya ekibi ile sözleşmesi sezon sonuna kadar sürerken deneyimli savunmacı Obiang'ın Pau ile 1.5 yıl daha kontratı var. Bu iki takviye ile savunma ve orta sahaya güç katmak isteyen İzmir ekibinin transferleri önemli bir aşamaya getirdiği iddia edildi. Bu sezon Avusturya Bundesliga'da Klagenfurt'ta 16 maça çıkan Turgay, geçen sezon kiralık olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giymişti. Turgay, İstanbul ekibi ile Süper Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda ise 1 müsabakada görev yaptı. Chateauroux'ta profesyonel olan Obiang ise son olarak Pau'daki performansı ile dikkat çekti.

GÖZTEPE'Yİ ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı ekibi önümüzdeki 4 hafta zorlu bir fikstür bekliyor. Hafta sonu zirve yarışındaki en önemli r akiplerinden Çorum FK ile deplasmanda kozlarını paylaşmaya hazırlanan Göz-Göz, sonraki hafta evinde ezeli rakibi Altay ile İzmir derbisinde karşılaşacak. Bir sonraki maçında Play-Off hattına yerleşerek Süper Lig umudunu tazelemek isteyen Bandırmaspor ile dış sahada kapışacak İzmir ekibi, sonraki hafta taraftarı önünde Ege derbisinde Manisa FK ile mücadele edecek. Bu karşılaşmalardan toplayacağı puan ile liderlik koltuğuna oturmayı hedefleyen Göztepe, yakaladığı çıkışını Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.