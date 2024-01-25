Göztepe Cimnastik’ten çok özel bir gösteri

Ülkemizin olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Türkiye Şampiyonu Coşkun Boncuk'un yönetiminde yepyeni bir vizyon kazanan Göztepe Cimnastik Akademisi, Göztepe Bale Şubesi sporcuları ile çok güzel bir gösteri düzenledi. Göztepe Olimpik Branşlar yönetimi tarafından Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde organize edilen gösteriye, 70 minik sporcu katıldı. İki saat süren gösterilerin açılış konuşmasını yapan Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz, sporcu çocuklar ve velilerini daha fazla bir araya getirecek planlamalar yaptıklarını söyledi.

'HEDEFE DOĞRU'

Göztepe Cimnastik Akademisi Yöneticisi Coşkun Boncuk ise, "2024 yılında gireceğimiz yarışmalar öncesi prova niteliği taşıyan bu güzel organizasyon için Göztepe Olimpik Branşlar Yönetimi'ne teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın gelişim sürecinin ne aşamaya geldiğini gördük. Hedeflerimize doğru adım adım yürüyoruz ve mutluyuz" diye konuştu.