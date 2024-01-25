  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe Cimnastik’ten çok özel bir gösteri

Göztepe Cimnastik’ten çok özel bir gösteri

Ferhat Arıcan ve Coşkun Boncuk yönetimindeki akademi ile Göztepe Bale Şubesi öğrencileri tam not aldı.

HABER MERKEZİ
Göztepe Cimnastik’ten çok özel bir gösteri

Ülkemizin olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Türkiye Şampiyonu Coşkun Boncuk'un yönetiminde yepyeni bir vizyon kazanan Göztepe Cimnastik Akademisi, Göztepe Bale Şubesi sporcuları ile çok güzel bir gösteri düzenledi. Göztepe Olimpik Branşlar yönetimi tarafından Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde organize edilen gösteriye, 70 minik sporcu katıldı. İki saat süren gösterilerin açılış konuşmasını yapan Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz, sporcu çocuklar ve velilerini daha fazla bir araya getirecek planlamalar yaptıklarını söyledi.

'HEDEFE DOĞRU'

Göztepe Cimnastik Akademisi Yöneticisi Coşkun Boncuk ise, "2024 yılında gireceğimiz yarışmalar öncesi prova niteliği taşıyan bu güzel organizasyon için Göztepe Olimpik Branşlar Yönetimi'ne teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın gelişim sürecinin ne aşamaya geldiğini gördük. Hedeflerimize doğru adım adım yürüyoruz ve mutluyuz" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA