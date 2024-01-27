Rakip Çorum

Sakaryaspor ve Ümraniyespor maçlarını kazanıp Süper Lig'e yükselme yolunda tam gaz ilerleyen Göztepe, bugün deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Burak Olcar düdük çalacak. Göztepe'de sakatlıkları süren Palmer, Ensar Aksakal ve Mame Diouf'un oynamayacağı öğrenilirken, Ümraniyespor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Billal Messaoudi ve gribal enfeksiyon geçiren Atınç, Nielsen ve Ümit'in iyileştiği ve fırsat verilmesi durumunda forma giyebilecekleri ifade edildi. Sıralamada 38 puanla 2. basamakta yer alan sarı-kırmızılıların Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, her maça final gözüyle baktıklarını belirterek, "Serimizi sürdürmek, Süper Lig yarışında kayıp yaşamak istemiyoruz. İyi hazırlandık, sahada oyuncularımız gerekeni yapacaktır" dedi.