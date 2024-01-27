Yeni bomba Da Silva

Trendyol 1. Lig'de fırtınalar estiren Göztepe, yeni bir transfer hamlesi için çalışmalarını sürdürürken, vites artırdı. Ara dönemde Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Lundqvist ile Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948'den Brezilyalı stoper Heliton'la sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların, hücum hattı için yeni bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Başakşehir'den Keny, Pendikspor'dan ayrılan Eze ile temaslarını sürdüren İzmir ekibi, son olarak Endonezya 1. Lig ekiplerinden Persib Bandung forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı santrafor David Aparecido da Silva'ya kanca attı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 3 yıldır Persib forması giyen ve bu sezon 21 maçta rakip ağları 14 kez sarsan ve 4 golün de pasını veren Sambacı'yı transfer etmek için düğmeye bastığı öne sürüldü. Kariyerinde birçok kulüpte forma giyen deneyimli golcünün forma giydiği Persib'le de anlaşma sağlanırsa önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Da Silva, özellikle kafa toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliği ile ön plana çıkıyor.