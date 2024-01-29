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Göztepe moral bozmadı

Sezonun ikinci yarısında üst üste iki maçını kazanan İzmir temsilcisi, Çorum deplasmanından eve 1 puanla dönerken, zirve takibini sürdürdü.

HABER MERKEZİ
Göztepe moral bozmadı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe, önüne umutla bakıyor. Zorlu deplasmanda Çorum FK karşısında 46. dakikada yeni transferi Lundqvist'in muhteşem golüyle öne geçen ancak 7 dakika sonra kalesinde golü görerek sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, moral bozmuyor. Lider Eyüpspor'un ardından zirve takibini sürdüren İzmir temsilcisi, kazanamasa da evine puanla dönmeyi başardı. Göz-Göz eksik kadrosuna rağmen karşılaşmayı kaybetmeyerek ikinci basamaktaki yerini de korudu. Sarı-kırmızılılar, son üç haftada aldığı sonuçlarla sezonun ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yaptı. Bu süreçte hanesine 7 puan yazdıran İzmir temsilcisi, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yakaladığı çıkışı da sürdürdü.

8 MAÇTA 19 PUAN TOPLADI

Göztepe, Bulgar çalıştırıcısı ile çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi alırken, 19 puan topladı. Göz-Göz, gelecek hafta İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'la Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

STOİLOV: KADRODA SORUN YAŞADIK

Göztepe Teknik direktörü Stanimir Stoilov, Çorum FK beraberliğin gerçekçi bir sonuç olduğunu söylerken, iki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getirdi. Bulgar çalıştırıcı, "Kim daha çok istiyorsa o takımın kazanabileceği bir karşılaşma oynadık. Çorum FK da gayet iyi oyun ortaya koydu. Biz de futbolumuzu oynamaya çalıştık. Aynı zamanda kadromuzda birçok problem yaşadık. Forvet pozisyonunda 2 orta saha oyuncumuzu oynatmak zorunda kaldık. Çünkü forvetlerimizden 1'i hasta, 1'i de sakattı. Aslında maç gerçekçi bir sonuçla bitti" dedi.

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