Göztepe moral bozmadı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe, önüne umutla bakıyor. Zorlu deplasmanda Çorum FK karşısında 46. dakikada yeni transferi Lundqvist'in muhteşem golüyle öne geçen ancak 7 dakika sonra kalesinde golü görerek sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, moral bozmuyor. Lider Eyüpspor'un ardından zirve takibini sürdüren İzmir temsilcisi, kazanamasa da evine puanla dönmeyi başardı. Göz-Göz eksik kadrosuna rağmen karşılaşmayı kaybetmeyerek ikinci basamaktaki yerini de korudu. Sarı-kırmızılılar, son üç haftada aldığı sonuçlarla sezonun ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yaptı. Bu süreçte hanesine 7 puan yazdıran İzmir temsilcisi, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yakaladığı çıkışı da sürdürdü.

8 MAÇTA 19 PUAN TOPLADI

Göztepe, Bulgar çalıştırıcısı ile çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi alırken, 19 puan topladı. Göz-Göz, gelecek hafta İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'la Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

STOİLOV: KADRODA SORUN YAŞADIK

Göztepe Teknik direktörü Stanimir Stoilov, Çorum FK beraberliğin gerçekçi bir sonuç olduğunu söylerken, iki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getirdi. Bulgar çalıştırıcı, "Kim daha çok istiyorsa o takımın kazanabileceği bir karşılaşma oynadık. Çorum FK da gayet iyi oyun ortaya koydu. Biz de futbolumuzu oynamaya çalıştık. Aynı zamanda kadromuzda birçok problem yaşadık. Forvet pozisyonunda 2 orta saha oyuncumuzu oynatmak zorunda kaldık. Çünkü forvetlerimizden 1'i hasta, 1'i de sakattı. Aslında maç gerçekçi bir sonuçla bitti" dedi.