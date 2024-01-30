Göztepe hastanesi

Trendyol 1. Lig'de yakaladığı müthiş havayla Süper Lig'in en güçlü adayları arasında gösterilen Göztepe'nin eksiklerle başı dertte. Geçtiğimiz hafta sonu Çorum FK ile berabere kalan ancak 39 puanla 2. sıradaki yerini koruyan sarı-kırmızılı ekip, sakatlık ve hastalık nedeniyle oynamayan oyuncularından dolayı zorlu günler geçiriyor.

Çorum karşılaşmasına yedi eksik ile çıkan Göz-Göz'de orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan 90 dakikayı tamamlayamazken sonradan oyuna giren Billal Messaoudi'nin de sakatlığı nüksetti. Doğan'ın bir süre takımdan ayrı kalacağı açıklanırken, sakatlıktan yeni çıkan Billal Messaoudi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

DIOUF 5 HAFTA DAHA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte bu iki oyuncu ile birlikte eksik sayısı 9'a çıkarken, İzmir temsilcisinin kadrosu iyice daraldı. Tecrübeli golcü Diouf'un 5 hafta daha sahalardan uzak kalacağı kaydedilirken, Palmer da sezonu kapatmıştı.

Gribal enfeksiyon nedeniyle Çorum'a karşı oynayamayan kaleci Lis, Tarkan, Celil, Nielsen ve Ümit'in de bu listeye eklenmesiyle İzmir temsilcisi sıkıntılı bir sürecin içine girdi. Teknik direktör Stanimir Stoilov eksik oyuncular yerine altyapıdan Yiğit Yıldız, Ege Yıldırım, Anthony Dennis, Yiğit Zorluer'i zorunlu olarak 18 kişilik kadroya dahil etti.