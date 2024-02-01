Göz-Göz hareketli

Trendyol 1. Lig'de fırtınalar estiren Göztepe'de yeni bir transfer iddiası gündeme düştü. Ara dönemde İsveçli orta saha Ramon Pascal Lundqvist ile Brezilyalı stoper Heliton'u renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi.

İLERİ UÇTA EKSİK KALDI

Keny, Eze, Umut Bozok ve Da Silva gibi isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılı ekibin, İngiliz temsilcisi Bolton Wanderers forması giyen 26 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Adeboyejo'ya kanca attığı ifade edildi. İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için bonservis pazarlığı başladı. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala henüz golcü sorununu çözemeyen İzmir temsilcisi, transferi noktalamak konusunda oldukça ısrarcı davranıyor. İleri uçta Mame Diouf'un sakatlanarak 5 hafta sahalardan uzak kalacak olması ve Kubilay Kanatsızkuş'un ön bölgede bekleneni verememesi nedeniyle kısa süre içinde hücum takviyesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

DOĞAN'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

Çorum FK karşılaşmasında kasığındaki sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Doğan Erdoğan'dan kötü haber geldi. Erdoğan, yaptığı paylaşımda destek mesajlarına teşekkür ederek, "Kasığımda oluşan yırtık nedeniyle bir süre sahalarda olamayacağım. Çalışıp, güçlenip şampiyonluk yolunda yeniden takımla olmak dileğiyle" açıklamasını yaptı. Masseoudi'nin ise durumunun iyi olduğu ve takımla birlikte antrenmanlara çıktığı ifade edildi.