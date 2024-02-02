Kasongo harekatı

Trendyol 1. Lig'de transfer çalışmalarını aralıksız devam eden Göztepe'de yeni bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Sakaryaspor'dan 29 yaşındaki Kongolu santrafor Kabongo Kasongo'yu gündemine aldığı öne sürüldü. Bu sezon Sakarya temsilcisi ile 18 maça çıkan ve 7 gol kaydeden deneyimli oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, deneyimli golcüden olumlu dönüş alırsa masaya oturmak istiyor.

HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Mame Diouf'un sakatlıktan kurtulamaması ve Kubilay Kanatsızkuş'un beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle transfer dönemi noktalanmadan kadroya golcü takviye etmek isteyen İzmir temsilcisi, Kasongo konusunda istekli davranıyor. Sözleşmesi Haziran 2024'te sona eren oyuncu ile anlaşma sağlanırsa Göztepe, Sakaryaspor'dan transfer için bonserviste indirim talep edecek.

2 SEZONDUR SAKARYA'DA

Yaklaşık 700 bin Euro piyasa değeri olan başarılı golcünün anlaşma sağlanırsa sarı-kırmızılı ekibin hücum hattında yaşanan sorunlara çözüm olması bekleniyor. Profesyonel kariyerine El Zamalek'te başlayan hücumcu, Al Wehda ve Boluspor'da forma giydi. Son 2 sezonunu Sakaryaspor'da geçiren Kasongo geçen sezon 27 maçta 19 gol atarak müthiş bir çıkış yakalamıştı.