Derbide Göz-Göz şov

1. Lig'de direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe ile kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın Gürsel Aksel Stadı'ndaki randevusunda gülen Göztepe oldu: 4-0. 13. dakikada orta alanda topu alan Yalçın, Altay ceza alanına girdi. Yalçın'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Mustafa gole izin vermedi. 40'ta Göztepe penaltı kazandı ama VAR uyarısı ile karar değişti. Ahmed Ildız, Sefa tarafından yere düşürüldü, hakem önce beyaz noktayı gösterdi. VAR merkezinden gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izleyen hakem penaltıyı iptal etti. 45+2'de Lundqvist'in kullandığı köşe atışında Taha aşırttı, Yalçın bomboş pozisyonda Yalçın topa dokundu: 1-0. 58'de Ahmed'in pasıyla Altay ceza alanına sokulan İsmail ceza sahasına ortasını yatı, topu önünde bulan Yalçın yine fileleri sarstı: 2-0. 72'de Celil'in ortasında Altay ceza sahası içinde topla buluşan Messaoudi düzgün bir vuruşla golü yaptı: 3-0. 90+4'te orta sahadan topu kapan Taha ceza sahası dışından çok sert vurdu ve skoru belirledi: 4-0.

ATINÇ PLAKET ALDI

Karşılaşmanın başlangıç düdüğünden önce Göztepe yönetimi, geçen hafta Çorum FK maçında sarıkırmızılı formayla 100. maçına çıkan Atınç Nukan'a üzerinde '100' yazılı forma ve plaket hediye etti. Plaket töreninin ardından Göztepeli oyuncular Atınç ile toplu fotoğraf çektirdi.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Göztepe taraftarları, Altay ile oynanan kritik mücadele takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmadan saatler önce Güzelyalı'da toplanan 12. adam, maçın ilk düdüğünden önce tribünlerdeki yerini aldı. Başlangıç vuruşuyla beraber tezahüratlara başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka boyunca takımı ateşlemek için hiç susmadı. Altay taraftarı ise İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar nedeniyle Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede tribünlerdeki yerini alamadı.

İKİ TEKNİK ADAM DA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta Çorum FK ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine kıyasla Altay karşısında 4 değişiklik ile çıktı. Stoilov, Çorum maçından farklı olarak kalede Arda'nın yerine Lis'i, sakatlığı bulunan Doğan'ın yerine Dennis'i, Mamah'ın yerine Kubilay'ı, kart cezası nedeniyle oynayamayan Traore'nin yerine ise Tarkan'ı ilk 11'e monte etti. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ise ilk maçında kadroda 2 değişiklik yaptı. Geçen hafta Kocaelispor maçındaki 11'den farklı olarak kart cezalısı Salih'in yerine Arda'ya, Murat Uluç'un yerine ise Nurettin'e görev verdi.

TAKIMLARDA SAKATLIK ŞOKU

Maçın 39. dakikasında Altay'ın genç kalecisi Mustafa Çalışkan sakatlanarak yerde kaldı. Uzun süre ayağa kalkamayan oyuncu, devre arasında yerini Ulaş Özçelik'e bıraktı. Göztepe'de ise 68. dakikada Dennis sakatlandı. Oyuna devam edemeyen futbolcu yerini Nielsen'e bıraktı.