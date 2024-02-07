Göztepe’ye sambacı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig yarışını iddialı bir şekilde sürdüren Göztepe forvet takviyesi için beklenen hamleyi gerçekleştirdi. Hücumda alternatifi artırmak için uzun süredir araştırmalarını devam ettiren İzmir temsilcisi aradığı golcüyü Brezilya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Athletico Paranaense forması giyen 21 yaşındaki Sambacı futbolcu Romulo Jose Cardoso da Cruz ile anlaştı. Göz-Göz'de Kubilay Kanatsızkuş ile Mame Diouf'a ek olarak, Romulo'nun da takıma katılmasıyla birlikte teknik direktör Stanimir Stoilov'un üçüncü bölgede eli rahatladı.

81 MAÇTA 10 GOL KAYDETTİ

Genç yıldız, dün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek ve resmi imzayı atmak için İzmir'e geldi. Kariyerine Athletico Paranaense altyapısında başlayan ve 2021-2022 sezonunda A Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren forvet oyuncusu, geride kalan süreçte 81 karşılaşmada forma giyerken rakip ağları 10 kez sarsma başarısı gösterdi. Bu süreçte takım arkadaşlarına 3 de asist üreten Sambacı'nın resmi sözleşmeyi kısa sürede imzalaması bekleniyor.

GÖZ-GÖZ'DE TURGAY İMZALADI

Göztepe, ara transferde daha önce anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Avusturya ekiplerinden SK Austria Klagenfurt forması giyen Turgay, Avusturya Bundesliga kariyerinde SK Austria Klagenfurt ile 42, Avusturya 2'nci Liga kariyerinde FC Blau- Weiss Linz ile 53 ve Süper Lig kariyerinde ise Kasımpaşa ile 6 maça çıktı.