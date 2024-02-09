İlk kez hiç mazeretim yok

TRENDYOL 1. Lig'de fırtınalar estiren Göztepe'nin tecrübeli Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, Bulgar televizyon kanalı MaxSport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Stoilov, ligde oynadıkları son Altay derbisi, Göztepe'nin kulüp yapılanması, hedefleri ve takım içindeki son durumu değerlendirdi. Stoilov, Bu sene mutlak olarak Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirterek iddiasını gösterdi.

TARAFTAR VURGUSU

BULGAR teknik adam, "İşime odaklanmaya çalışıyorum çünkü Göztepe'de görmek istediğim takıma gelene kadar değiştireceğim çok şey var. Gelişimin amacı takımı Süper Lig'e çıkarmak. Öncelikle iyi bir organizasyona eşsiz bir stadyumla, taraftara ve iyi bir finansmana sahibiz. Süper Lig'e yükselmeyi başarmak şampiyonlukla olacaktır. Puan olarak da oldukça geride olduğumuzu unutmayalım. Umarım başarırız. Çalışma koşulları konusunda her şey çok güzel. Hiçbir bahanem yok. Teknik direktörlük kariyerimde ilk kez hiçbir mazeretim yok. Umarım gelecek sezondan itibaren Süper Lig'deki varlığımızla insanları mutlu edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübü seçmesinde en önemli unsurun ateşli bir taraftar kitlesinin olduğunu belirten Stanimir Stoilov, "Göztepe'yi seçmenin nedenlerinden biri de taraftarsız bir takımda çalışmayı sevmemem. Taraftar kitlesinde gerilimin olduğu yerde oyuncuların kazanma ve gelişme zorunluluğu vardır. Taraftarın olduğu yerde çok fazla gerginlik olur ama benim için öyle değil. Tam tersine taraftarların sahada gösterilenden memnun olmaları için çabalarım. Onu hissettirmek içinde kararlayım" diye konuştu.

ORGANİZASYONA ÖVGÜ

Başarıyı yakalamak için takıma küçük dokunuşlar yaptığını belirten deneyimli teknik adam, "Benim savunduğum oyun tarzından çok uzaktayız. Futbolcular gelişmeye çalışıyor. Kulüp çok iyi organize edilmiş, ciddi ve geniş bir hayran kitlesi var. Bu da bağlılık yaratıyor. Kulübe gelince her şeyin olması gerektiği gibi olduğu bir yer buldum. Göztepe, A'dan Z'ye organize olmuş bir kulüp. Çünkü kalabalık bir grup tarafından yönetiliyor. Herkes kendi işlevini biliyor ve istikrarlı finansmana sahip" ifadelerini kullandı. Brezilyalı savunma oyuncusu Heliton'un önemli bir potansiyele sahip olduğunu da belirten Stoilov, "Heliton'u yeteri kadar hazırlık yapmadan zorladık. Maçlarda ilerlemeler kaydediyor. Heliton'un potansiyeli çok daha iyi. Onu giderek daha iyi olması için zorlamaya devam edeceğiz" dedi.

YUNUS EMRE SÜPER LİG'E GİTTİ

Göztepe'de forma giyen Yunus Emre Gedik, sezonun geri kalanında Kasımpaşa'da mücadele edecek. Yapılan açıklamada, "Yunus Emre Gedik, satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır." ifadesine yer verildi. Yunus Emre Gedik, sarı-kırmızılı ekibe 2022- 2023 sezonunda 1461 Trabzon'dan transfer olmuştu.