Göztepe’de 6 gitti 4 geldi

Trendyol 1. Lig'de fırtınalar estiren Göztepe, dün resmen sona eren ara transfer döneminde gücüne güç kattı. Sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde 6 kişi ile yolları ayırırken, takıma 4 yeni takviye yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, ara transferde kadrosuna İsveç ekibi Sarpsborg 08 FF'den 27 yaşındaki Lundqvist, Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 forması giyen 28 yaşındaki Heliton, Avusturya ekiplerinden SK Austria Klagenfurt'ta oynayan 28 yaşındaki Turgay Gemicibaşı ve Brezilya ekibi Club Athletico Parananse formasını terleten 22 yaşındaki Romulo Cardoso'yu kattı.

AYRILIKLAR DA YAŞANDI

Bu takviyeler ile gücüne güç katan İzmir temsilcisi, böylece ara transferinde eksiklerini gidererek kadrosuna 4 yeni ismi dahil etti. Göz-Göz'de yapılan takviyelerin yanı sıra 6 isimle de vedalaşmak zorunda kaldı. İzmir ekibinde 24 yaşındaki Yunus Emre Gedik, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile 23 yaşındaki Aliou Traore 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'yle, 10 numara mevkiinde oynayan 26 yaşındaki Tijanic S.Arabistan ekibi Al-Adalah ile sözleşme imzalarken, 31 yaşındaki sol bek Ali Dere Sarıyer'e, 23 yaşındaki Michee Ngalina ise Hartford Athletic'e bonservis bedeliyle verildi. Sezon başında Diambars FC'den transfer edilen 20 yaşındaki sol kanat İbrahima Diallo'nun da sözleşmesi karşılıklı feshedilerek yollar ayrıldı.

ALTAYLI OYUNCULARA PARA GÖZTEPELİ FANATİĞE CEZA

Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Altay derbisinde Göztepeli bir fanatiğin ligde mali olarak zor durumda olup altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Altaylı genç oyunculara elindeki parayı gösterip, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" sözlerini sarf etmesi cezasız kalmadı. Sosyal medyada yayınlanınca yankı uyandıran görüntüler sonrası Göztepeli holigana kişilik haklarına saldırıdan 22 bin TL para cezası verildiği öğrenildi.