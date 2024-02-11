Göztepe zirve aşkına

TRENDYOL 1. Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'ı 4-0 yenen Göztepe, bugün Play-Off hattındaki Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği maç 13.30'da başlayacak. 42 puanla 2. sıradaki sarı-kırmızılılarda Diouf ile Doğan görev alamayacak. Son transferler Turgay ile Brezilyalı golcü Cardoso ise kadroda. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Süper Lig yarışında hata istemediklerini belirterek, "Her maç final niteliğinde. Maç maç ilerleyip, hedefimize ulaşacağız" dedi.

PALMER İRLANDA EKİBİNE GİTTİ

Öte yandan İzmir ekibinde dün bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, orta saha oyuncusu Palmer'ın kiralandığını duyurdu. Açıklamada, "Oyuncumuz Romal Palmer, 31 Aralık tarihine kadar St. Patrick's Athletic'e kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.