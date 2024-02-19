Göz-Göz teselli buldu

Süper Lig yolunda evinde Manisa FK ile golsüz berabere kalıp kritik iki puan kaybeden Göztepe, en önemli rakibi Kocaelispor'un yenilmesiyle teselli buldu. Yeşil-siyahlıların sahasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olması sonucu, Göztepe puan farkını 3'e çıkardı. 2. sıradaki yerini koruyan Göztepe kazanamamasına rağmen haftayı karlı kapatmış oldu.

STOİLOV'DAN ÖZGÜVEN İSTEĞİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un ise oyuncularını uyardığı öğrenildi. Süper Lig yarışında hataların en aza indirilmesini isteyen deneyimli teknik adamın, "Mücadelenizden ve hırsınızdan memnunum. Ancak son vuruşları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ligde her maç final, basit hatalar canımızı yakıyor. Dikkatli olun, özgüvenli olun" dediği ifade edildi.