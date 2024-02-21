Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yolunda güçlü yürüyüşünü sürdüren Göztepe'de kaleci Mateusz Lis başarılı istatistikleriyle adeta listeleri alt üst etti. Sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadroya katılan ve geride kalan süreçte sarıkırmızılı kalenin vazgeçilmez bekçisi olmayı başaran deneyimli eldiven yaptığı kritik kurtarışlarla takımına hayat vermeyi sürdürüyor. Lis, başarılı kurtarışlarıyla rakip forvetlerin korkulu rüyası haline gelirken, takımına şampiyonluk yarışında çok büyük katkı verdi. Son oynanan zorlu Ege derbisinde Manisa FK karşısında önemli kurtarışlarının yanı sıra kritik bir penaltıyı da çıkarmayı başaran Polonyalı file bekçisi, dört alanda lider konumda bulunuyor.

Fotoğraf: Berke Özbay KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

27 yaşındaki kaleci penaltı kurtarma, kalesini gole kapatma, ceza sahası dışından gelen şutlarda kurtarış oranı ve genel tablodaki oranlarda ligin en iyisi oldu. Geride kalan süreçte kalesindeki dört penaltıdan 3'ünü çıkarmayı başaran Lis yüzde 75 kurtarış oranıyla zirvede yer alırken 13 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başararak en tepede yer aldı. Ceza alanı dışından hiç geçit vermeyen Polonyalı yüzde yüzlük kurtarış oranıyla, genelde ise yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle lider oldu. Deneyimli futbolcu görev yaptığı 22 karşılaşmanın 13'ünde gol yemeyerek adını yine listede birinci sıraya yazdırmayı bildi.

GÖZ-GÖZ'ÜN ELİ GÜÇLENDİ

Ligde 24 Şubat Cumartesi günü Adanaspor ile Süper Lig yolunda kritik bir deplasman maçına çıkacak Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncuların takıma dönmesi teknik heyetin elini rahatlattı. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta Manisa FK maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen stoper Taha ile sakatlığı bununan İsveçli orta saha Lundqvist takıma döndü. Ayrıca ağrıları nedeniyle yedek soyunmak durumunda kalan kanat oyuncusu Messaoudi'nin de iyileştiği bildirildi.