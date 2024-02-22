Göz-Göz rüzgarı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig ışığını yakan Göztepe, ligin ikinci devresi yakaladığı hava ile 1. Lig'in en başarılı 3 ekibi arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek Boluspor ve Erzurumspor FK ile yenilgi yüzü görmeyen 3 takımdan biri oldu. Bu süreçte hanesine 14 puan yazdıran Göz-Göz, gösterdiği performans ile oldukça başarılı bir grafik yakaladı. 46 puanla 2. sıraya yerleşen İzmir temsilcisi, en yakın rakibi Kocaelispor ile puan farkını 3'e çıkarttı.

DEPLASMANDA LİGİN EN İYİSİ OLDU

Bu sezon yakaladığı başarılı istatistiklerle dikkatleri üzerine çeken İzmir temsilcisi, ligde mücadele eden 18 takım arasında en iyi dış saha performansı sergileyen ekip oldu. Deplasmanda 11 müsabakaya çıkan Göztepe 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 23 puan topladı ve zirvede yer aldı. Göz-Göz bu sezon deplasmanlarda Altay, Manisa FK, Boluspor, Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği, Sakaryaspor ve Bandırmaspor'u yenip, Ümraniyespor ve Çorum FK ile berabere kaldı. Göztepe, deplasmanda sadece Erzurumspor FK ve Bodrum FK'ya mağlup oldu.

SAVUNMA DA GEÇİT VERMİYOR

Göz-Göz ayrıca ligin en az gol yiyen iki takımından biri olmayı başardı. Zirve yarışındaki rakibi Bodrum FK ile birlikte toplamda kalesinde 15 gol gören sarı-kırmızılılar rakiplerine kolay geçit vermedi. Göztepe, 13 maçta kalesini gole kapatıp çok iyi bir savunma performansı ortaya koydu. Göztepe hücumda da geçmiş senelere oranla etkili oldu. Fileleri 39 kez havalandıran Göztepe, 57 gol atan Eyüpspor'un ardından en başarılı ikinci takım ünvanını aldı. Yakın takipçileri 3'üncü Kocaelispor'un 3, 4'üncü Bodrum FK'nın da 4 puan önünde yer alan Göztepe, kalan 11 maç öncesi camiasına Süper Lig umudunu iyice arttırdı.