Yen de gel Göz-Göz

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Göztepe, bugün 24. hafta mücadelesinde Adanaspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Konuk ekip Göztepe'de sakatlığı süren orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan mücadelede forma giyemeyecek. 45 puanla 2. sırada bulunan İzmir temsilcisi, 3. sıradaki Kocaelispor ile 3 puanlık farkı koruyarak zirve yarışında hatasız ilerlemek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte kart cezası sona eren stoper Taha ile tedavisi tamamlanan orta saha oyuncusu Lundqvist'in görev verilmesi durumunda forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Adana'dan galibiyetle ayrılıp Süper Lig yolunda kayıp yaşamak istemediklerini söyledi.

ADANA'YA ŞANSI TUTUYOR

Süper Lig yolunda Adanaspor'la deplasmanda kritik karşılaşmaya çıkacak Göztepe, rakibi karşısında son 5 maçta iyi sonuçlara imza attı. Adanaspor'la oynadığı son 5 müsabakanın 3'ünü kazanan sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte Adanaspor'u 2 kez evinde, 1 kez de deplasmanda yenmeyi başaran Göz-Göz, turuncu-beyazlılara en son 2013 yılında kaybetti. Bu hafta sahaya yine mutlak galibiyet için çıkacak Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Adanaspor'la oynanan son 2 maçı 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazanmayı başardı.

BREZİLYALI YILDIZDAN PATLAMA BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında A.Paranaense'den transfer ettiği 21 yaşındaki golcü Romulo Cardoso'ya bu karşılaşmada büyük görev düşüyor. İlk maçında Bandırma karşısında 1 gol, 1 asistlik performans ile maçı tamamlayan Romulo, taraftarın beğenisini toplamıştı. Manisa FK maçında girdiği pozisyonlara rağmen skor üretemeyen genç golcüden taraftarlar bu karşılaşmada skor bekliyor. Sezona Mame Diouf ile başlayan ancak sakatlığı nedeniyle listeden çıkartan İzmir ekibi, Kubilay Kanatsızkuş'tan çıkarbeklediği performansı görememişti.