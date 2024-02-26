Göztepe doludizgin

Trendyol 1. Lig'de Adanaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig yarışında yoluna dolu dizgin devam etti. Sarı-kırmızılılar, 49 puana yükselirken en yakın takipçileri Koceaelispor'un berabere kaldığı, Bodrum FK'nın da yenildiği haftayı en karlı kapatan ekip oldu. Körfez ekibiyle arasındaki puan farkını beş (44), Muğla temsilcisiyle ise yediye (42) çıkaran sarı-kırmızılılar ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırarak adeta bayram yaptı. Sarı-kırmızılı ekip şubat ayını da 3 galibiyet ve bir beraberlikle noktalayarak büyük çıkış yakalarken kalesini tamamen gole kapattı.

'İKİNCİ YARI HAYAL KIRIKLIĞI'

Şubatta Altay, Bandırma ve Adana'yı yenen Manisa FK ile berabere kalan Göz- Göz, 9 gol atarken fileleri havalanmadı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Adanaspor galibiyetinin ardından takımına yine eleştiri getirdi. 56 yaşındaki Bulgar çalıştırıcı, "Futbol ciddi insanların işidir. O yüzden ikinci yarıda hayal kırıklığına uğradım. İlk yarıda iyi oynadık. Fakat ikinci devrede daha iyi olmalıydık" yorumunu yaptı.