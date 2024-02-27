Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e adım adım ilerleyen Göztepe'de forma savaşı yaşanıyor. Zirve yolunda önemli galibiyetler alarak rakiplerini zorlayan Göz- Göz'de şampiyon kadroda boy göstermek isteyen oyuncular formayı sırtlarına geçirmek için adeta birbirleriyle mücadele ediyor.

HER BÖLGEYE ALTERNATİF VAR

Her bölgede alternatifli bir kadroya sahip olan sarı-kırmızılılarda Göztepe formasıyla dikkatleri üzerine çekmek isteyen oyuncular, antrenmanlarda teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girmek için adeta canlarını dişlerine takıyor. Mücadelesiyle kalede Lis, yerini sağlamlaştırırken, savunmada Taha, Ogün, Tarkan, Ümit, İsmail, Nielsen, Atınç ve Heliton gösterdikleri performans ile rekabeti üst seviyeye çıkarttılar. Orta sahada Yalçın, Celil, Mamah, Ahmet Ildız, Fıratcan Üzüm, Lundqvist, Dennis, Furkan ve Turgay arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, hücumda ise Kubilay, Messaoudi ve Romulo arasında sarı-kırmızılı formayı giyme çabası göze çarpıyor. Tecrübeli Bulgar teknik adam Stoilov ise oyuncuların saha içinde ve antrenmanlarındaki performansına göre öğrencilerine forma şansı tanıyor.

MESSAOUDİ AZ AMA ÖZ OYNUYOR

Göztepe'de Billal Messaoudi gösterdiği performansla takımın önemli gol ayaklarından oldu. Bu sezon Belçika'nın Kortrijk takımından gelen Cezayirli kanat oyuncusu, yaşadığı sakatlıklara rağmen sarı-kırmızılılara önemli katkılar verdi. Messaoudi, bir türlü oyun istikrarı yakalayamasa da aldığı süreleri iyi değerlendirdi. Uzun süre sonra Adanaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika oyunda kalan 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Messaoudi bu sezon 3 gol atarken, 5 de gol pası verdi. Cezayirli oyuncu 3 golünü de teknik direktör Stanimir Stoilov döneminde kaydetti. 5-1 kazanılan Eyüpspor maçında ilk golünü kaydeden oyuncu, 4-0'lık Altay galibiyetinde de ağları sarstı. Son olarak Adana'da sahne alan Messaoudi hem teknik ekibin hem de taraftarın gözüne girmeyi başardı.

ROMULO CARDOSO DURMUYOR

Göztepe'nin golcüsü asistlerine devam ediyor Göztepe'nin Club Athletico Paranaense'den kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, İzmir ekibiyle çıktığı üçüncü lig maçında da gole doğrudan katkı vermeyi başardı. 22 yaşındaki oyuncu, Adanaspor maçının 21. dakikasında Billel Messaoudi'nin farkı ikiye çıkaran golünün asistini yaparak sarıkırmızılı formayla şimdiye kadar toplamda 2 asist, 1 gollük performans sergiledi.

FOTOĞRAF: DOĞANCAN BİNGÖL