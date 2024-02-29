Göztepe, Stoilov’u bırakmıyor

Süper Lig'e hedefinde adım adım ilerleyen Göztepe'den yeni bir hamle gelmek üzere. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ortasında teknik direktör Radomir Kokovic'in yerine dümene geçen Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile sözleşmeyi uzatma kararı aldı. Göztepeli kurmaylar, kulüple 2 sene daha kontratı bulunan 57 yaşındaki başarılı teknik direktöre sezon sonunda 2 yıllık daha sözleşme teklif edecek.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Dümene geçtikten sonra takıma oynattığı hücum oyunu ve Göztepe'yi puan cetvelinde 2. sıraya yerleştirmesiyle taraftarın sevgilisi haline dönüşen Bulgar teknik adam ile yapılacak anlaşmanın ardından önümüzdeki senenin yol haritası çizilecek. Gelecek seson için tüm planlarını Süper Lig üzerine kuran Göztepe'nin önümüzdeki sezonlara yönelik transfer politikasını belirlemek isteyen kurmaylar, bu hamleleri Stoilov'un direktifleri doğrultusunda atmak istiyor.

HEDEF KALICI OLMAK

Stoilov önderliğinde Süper Lig'de kalıcı bir Göztepe'nin hayalini kuran sarı-kırmızılılar Bulgar çalıştırıcıyla uzun vadeli kontrat yapıp teknik heyeti sağlama almayı planlıyor. Her koşulda takımın gelişimine odaklanan Stoilov'un ise yönetim ile masaya oturmaya istekli olduğu belirtilirken, takımın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.

DOĞAN ERDOĞAN TAKIMA DÖNDÜ

Göztepe'ye sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Doğan Erdoğan'dan sevindirici haber geldi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun tamamen iyileştiği ve takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. Çorum FK karşılaşmasında sakatlanan deneyimli oyuncu yaklaşık 1 aydır yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Erdoğan'ın teknik direktör Stanimir Stoilov'un fırsat vermesi halinde Boluspor karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi.