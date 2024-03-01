Göz-Göz fark yarattı

1. Lig'de Süper Lig ateşini yakan Göztepe, hem hücumda hem de savunmada teknik direktör Stanimir Stoilov'un "Defans santrafordan başlar, hücum ise kaleciden" felsefesini uyguluyor. Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan ve en yakın rakibi Kocaelispor'a 5 puanlık bir fark atan sarı-kırmızılılar, hücum sorununu çözerken, geride kalan 24 haftada 42 kez fileleri havalandırarak yıldızlar topluluğu Eyüpspor'un ardından 1. Lig'in en çok skor üreten 2. takımıoldu. Savunmada ise gösterdiği direnç ile rakiplerine duvar ören Göz-Göz, kalesinde gördüğü 15 gol ile ligin en az gol yiyen takımı unvanını sürdürüyor.

DEPLASMANDA KRAL OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, bu müthiş performansını sergilerken dış sahada çıktığı 12 maçtan 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti ve hanesine 26 puan yazdırarak bu alanda da lider oldu. İzmir ekibi, gurbette 8 gol yiyerek 1. Lig'de dış sahada en az gol yiyen takım unvanını da kazandı. Evde ise 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 galibiyetle 23 puan toplayan Göz-Göz, iç sahadaki performans grafiğinde 3. sırada kendine yer buldu.

SARI-KIRMIZILILAR AVANTAJ PEŞİNDE

Boluspor'u yenip Süper Lig potası olan 2. sıradaki yerini sağlama almak isteyen Göztepe'nin bir kulağı da rakiplerinin oynayacağı maçlarda olacak. Göz-Göz'ü 5 puan geriden takip eden 3. Kocaeli zorlu Erzuru deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılıların 7 puan gerisinde olan Bodrum ise evinde lider Eyüpspor'la karşılaşacak. Öncelikle Bolu maçını kazanmayı hedefleyen Göztepe, Kocaeli ve Bodrum'un olası puan kaybetmesi halinde çok büyük avantajı eline geçirecek.

YALÇIN KAYAN FIRTINASI SÜRÜYOR

Göztepe'nin orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 25 yaşındaki orta saha, ligin son 4 haftasındaki Altay (2), Bandırmaspor (1) ve Adanaspor (1) müsabakalarında toplam 4 gol üretti. Göztepe formasıyla 7 gole ulaşan ve kariyer sezonunu yaşayan Kayan, takımının da en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Yalçın Kayan'ı 5 gollü Kenneth Mamah ve 3'er gollü Taha Altıkardeş, Billel Messaoudi ve Ahmed Ildız takip ediyor.