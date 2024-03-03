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Haberler Göztepe Son dakika: Göztepe evinde 2-0 kazandı

Son dakika: Göztepe evinde 2-0 kazandı

Son dakika: Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında İzmir ekibi Göztepe, Boluspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar müsabakayı attığı 2 golle kazandı. Göztepe bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti.

DHA
Son dakika: Göztepe evinde 2-0 kazandı

1'inci Lig'de ikinci sırada bulunan Göztepe, evinde formda rakibi Boluspor'u da rahat yendi, bitime 9 hafta kala en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı: 2-0. Gürsel Aksel Stadı'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 45+6'ncı dakikada penaltıdan ve 49'uncu dakikalarda Romulo attı. Bu skorla ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran, 5 haftadır kalesini gole kapayan Göztepe 52 puana ulaştı. Boluspor ise 8 maç sonra yenilgiyle tanışıp 39 puanda kaldı.

17'nci dakikada Göztepe hızlı geldi. Boluspor ceza sahasına sokulan Romulo'nun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

36'ncı dakikada Göztepe gole yaklaştı. İsmail'in soldan kestiği ortada kale önünde Yalçın dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45+1'inci dakikada Yalçın'ın pasında Ahmed ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Çağlar topu kornere çeldi.

45+6'ncı dakikada Göztepe öne geçti. Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda VAR odasından gelen uyarının ardından saha kenarındaki VAR noktasında pozisyonu izleyen hakem Burak Olcar, Bolusporlu Oulare'nin topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Romlulo, Çağlar'ı mağlup etti: 1-0.

49'uncu dakikada Göztepe farkı ikiledi. Ogün'ün pasında savunmadan seken topu önünde bulan Romulo, düzgün vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Maç bu skorla sonuçlandı.

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