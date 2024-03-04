Bekle Süper Lig Göz-Göz geliyor

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, sahasında en önemli rakiplerinden biri olan Boluspor'u yenerek Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı: 2-0. Karşılaşmaya Göztepe oldukça baskılı başladı. 17'de Romulo orta alanda Posmac'tan sıyrılıp topla ceza alanına sokuldu. Vuruşunda çerçeveyi bulamadı. 27'de Romulo'nun geriye çıkardığı topu Yalçın şutladı. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 36'da İsmail soldan orta savunmadan seken topu Yalçın kale önünde ağlara gönderemedi. 45+2'de Ahmed'in sağdan kornerinde Heliton kafayı vurdu. Top Oulare'nin eline çarptı. Hakem Burak Olcar VAR'dan pozisyonu izledikten sonra penaltıyı verdi. 45+6'da Brezilyalı Romulo penaltı atışını gole çevirerek Göztepe'yi 1-0 geçirdi.

İKİNCİ YARI HATA YAPMADI

49'da Ogün'ün pasında Bolusporlu Oğuz'dan seken top Romulo'nun önüne düştü. Romulo boş pozisyonda farkı ikiye çıkardı: 2-0. 54'te Mamah'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Göztepe, Boluspor engelini 2-0'la aşarak Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü.

GÜRSEL AKSEL'DE BAYRAM HAVASI

Göztepe taraftarları, kritik Boluspor karşılaşmasında dün takımları yalnız bırakmadı. Maçtan bir gün önce biletlerin tamamını tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güzelyalı'da adeta şenlik havası yaşattı. Başlangıç düdüğünden önce tribünlerdeki yerini alan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca takımı ateşleyerek kritik galibiyetten önemli pay sahibi oldu. Maç sonunda tüm takımı tribünlere çağıran taraftarlar, galibiyeti futbolcularla birlikte kutladı.

HEDEFE KOŞUYOR

Göztepe, Boluspor galibiyetiyle Play-Off'taki rakibine derin bir yara açarken, ikinci sıradaki yerini de iyice sağlamlaştırdı. Sarıkırmızılılar, Kocaelispor'un berabere kaldığı, Bodrum FK'nın da lider Eyüp'e yenildiği haftada dünkü galibiyetle 52 puana ulaştı. Takipçisi Körfez ekibiyle aradaki puan farkını 7'ye çıkaran Göz-Göz'ün Sakarya ile arasında 9, Bodrum FK ile ise 10 puanlık fark oluştu.

ROMULO FIRTINASI

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Romulo, dün attığı iki golle galibiyette direkt etkili oldu. Dün 4. kez sahaya çıkan Sambacı, bu süreçte toplam 3 kez fileleri sarsarken, iki golün de pasını verdi.

STOİLOV'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçtiğimiz hafta Adanaspor karşısında sahaya çıkan ilk 11'i Boluspor maçına göre dün tek değişiklikle sahaya çıktı. Stoilov, sakatlığı bulunan Billal Messaoudi yerine Mamah'ı ilk 11'e monte etti.