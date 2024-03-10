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Haberler Göztepe Göztepe Ş.Urfa önünde

Göztepe Ş.Urfa önünde

Süper Lig hedefine koşan Göz-Göz bugün 16.00’da Güneydoğu ekibine konuk olacak.

HABER MERKEZİ
Göztepe Ş.Urfa önünde

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig için avantajlı konumda bulunan Göztepe, bugün Şanlıurfaspor'a konuk oluyor. 11 Nisan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Sezonun son 9 haftasına en yakın rakibi Kocaelispor'un yedi puan önünde Süper Lig hattında ikinci sırada giren Göztepe, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Urfa ekibini deplasmanda devirerek avantajını sürdürmek istiyor.

OGÜN SARI KART CEZALISI

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Ogün mücadelede forma giyemeyecek. Bulgar teknik direktör Stanimir Stoliov'un bugün Urfa karşısında Ogün'ün yokluğunda sağ bekte genç Fıratcan'a şans vermesi bekleniyor. Göztepe 52 puanla kinci sırada yer alırken, Şanlıurfaspor ise 24 puanla düşme hattının averajla üzerinde konumlanıyor.

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