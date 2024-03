Süper Lig yakın meşaleleri yakın

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor'u deplasmanda Billal Messaoudi'nin tek golüyle yenen Göztepe, rakiplerinin takılmasıyla Süper Lig yarışında son 8 haftaya 10 puanlık müthiş avantajla girip şampiyonluk için günleri saymaya başladı. Ligde hem lider Eyüpspor, hem de Göztepe'nin altında bulunan Kocaeli, Sakaryaspor ve Bodrum FK'nın puan kaybettiği haftada altın değerinde galibiyet alan Göz-Göz, bir futbol mucizesi olmazsa Süper Lig'e 2 yıl sonra dönüşünü ilan etmeye çok yaklaştı. Eyüpspor bu hafta Çorum FK yenilgisiyle 61 puanda kalırken, puanını 55'e çıkaran 2. sıradaki sarı-kırmızılı ekip lider olarak Süper Lig'e adım atma şansını da artırdı.

İKİ YILLIK ÖZLEM BİTECEK

Kocaelispor evinde Tuzlaspor'a mağlup olarak 45, Sakaryaspor deplasmanda Adanaspor beraberliğiyle 44, Bodrum Futbol Kulübü de yine Bandırmaspor'la berabere kalarak 43 puanda kaldı. En yakın rakibiyle farkı 10 puana çıkaran sarı-kırmızılı camia hesap yapmaya başlarken, Süper Lig'e çıkışını erken ilan etmenin hayalini kuruyor. 2017 yılında 14 sene sonra Süper Lig'e çıkan İzmir temsilcisi, beş sezonluk mücadelenin ardından 2022'de 1. Lig'e düşmüştü.

STOİLOV GURURLU

Göztepe'de çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle istatistik rekorları kıran Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, kazanmayı hak ettiklerini belirterek, "Göztepe sürekli gelişmeli, her maç daha ileriye gitmeli. Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermeli. Ben, bütün hocalar ve oyuncularımız her şeyimizi sahada sonuna kadar vermeliyiz" diye konuştu.