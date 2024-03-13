Göztepe’de yabancı damgası

Süper Lig hedefiyle güçlü adımlarla yoluna devam eden Göztepe'de yabancılar adeta damga vurdu. İzmir temsilcisinin mevcut kadrosunda yer alan yabancı futbolcular, hücumda gösterdikleri performansla takıma büyük bir katkı yaptı. Kadrosunda kaleci Mateusz Lis ile birlikte toplam 8 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılarda Polonyalı eldiven hariç tüm isimler gol ve asiste imza attı. Göz-Göz'ün yabancıları, bu sezon oynanan 26 karşılaşmada atılan gollerin yarısından fazlasına direkt etki etmeyi başardı.

EN SKORER FUTBOLCU MESSAOUDI

İzmir temsilcisinin yabancı futbolcuları rakip ağlara gönderilen 45 golün 26'sına katkı verirken, üretkenlikleriyle göz doldurdu. Göztepe'de kadroda yer alan tüm yabancı futbolcular gol ya da asist katkısı verirken, Messaoudi 4 gol ve 5 asistle 9 gole direkt etki ederek en skorer isim oldu. Sarı-kırmızılılarda Mamah ise 5 gol ve 2 asistle 7 gole direk etki etti ve ikinci sırada geldi. Devre arasında transfer edilen Romulo 3 gol ve 2 asistle Nijeryalıyı takip etti. Lundqvist rakip ağları 2 kez sarsarken Heliton, Nielsen ve Dennis ise 1'er gol kaydetti. Öte yandan İzmir ekibinde mevcut kadroda yer almayan Traore ligin ilk yarısında forma giydiği maçlarda 4 gol ve 2 asiste imza atarken, devre arasında bonservisiyle takımdan ayrılan Tijanic 4 gol-3 asist yapmıştı.

BİLLAL 18 PUAN KAZANDIRDI

Göztepe, Billal Messaoudi'nin gol yada asist ürettiği 6 müsabakanın hepsini kazandı. Toplamda 4 gol ve 5 asistle oynayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin kazandığı 18 puana direkt katkıda bulundu.