Yıldızlar parladı

Süper Lig için gün saymaya başlayan Göztepe'nin kadrosundaki oyuncular performanslarıyla takımı zirveye taşırken, piyasa değerlerini katlayarak dikkat çektiler. Göz-Göz'ün yükselişine önemli katkılar sunan yıldız isimler, piyasadaki değerlerine değer katarak adeta ışıldadılar. Bu anlamda zirvede 14 Ağustos 2022 tarihinde ilk kez Göztepe formasını sırtına geçiren Kenneth Mamah oturuyor. Mamah, ilk imzayı attığı gün 125 bin Euro piyasa değerine sahipken, şu anda 850 bin Euro piyasa değeri bulunuyor. 1 senede 725 bin Euro'luk bir artış yaşayan Mamah'ı sezon başında transfer edilen Ümit Akdağ takip ediyor. Akdağ, kiralık olarak takıma katıldığında piyasa değeri 50 bin Euro iken şu an ise değeri 350 bin Euro.

EN DEĞERLİ İSİM LİS

Altyapıdan yetişen kaleci Arda Özçimen, 50 bin Euro olan değerini 300 bin Euro'ya çıkarttı. Sarı-kırmızılıların sezon başı transferlerinden stoper Ogün Bayrak değerini 350 bin Euro'dan 600 bin Euro'ya, Doğan Erdoğan 550 bin Euro'dan 900 bin Euro'ya, Billal Messaoudi, 500 bin Euro'dan 750 bin Euro'ya, Ahmed Ildız ise 400 bin Euro'dan 600 bin Euro'ya çıkardı. Kiralık oynayan kaleci Lis ise 900 bin Euro oynayan piyasa değerini 1.2 milyon Euro'ya yükseltirken, altyapı patentli Yalçın Kayan'ın ise değeri 900 bin Euro olarak güncellendi.

AHMED ILDIZ BU HAFTA YOK

Göztepe orta alandaki en etkili silahlarından Ahmed Ildız, Şanlıurfaspor karşılaşmasında sakatlanmış ve oyundan çıkarak yerini Turgay Gemicibaşı'na bırakmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından deneyimli orta sahanın cumartesi günü oynanacak Ankara Keçiörengücü maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Doğan Erdoğan'ın da sakatlanmasıyla orta alanda eli iyice daralan teknik direktör Stanimir Stoilov'un bu karşılaşmada Turgay'ı 11'de başlatması bekleniyor.