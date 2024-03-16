İzmir’de şov gecesi

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig için gün sayan Göztepe, bugün taraftarı önünde Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Kritik karşılaşmada Mustafa Kürşad Filiz düdük çlacak. Son 9 maçından 7 galibiyet, 2 beraberlik çıkartarak ligin ikinci devresinde yenilgi yüzü görmeyen 55 puanla 2. sıradaki Göz- Göz, sahaya mutlak 3 puan için çıkacak. Ligde son üç maçını da art arda kazanan Göz-Göz, Başkent ekibini de müthiş taraftar desteği ile yenerek Süper Lig'e bir adım daha aklaşmak istiyor.

TAKIMDA İKİ EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncuları Doğan Erdoğan ile Ahmed Ildız Başkent temsilcisi karşısında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ildız yerine Turgay Gemicibaşı'nın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta kart cezası nedeniyle oynayamayan sağ bek Ogün Bayrak ise cezasını tamamladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, "Hedefimize ulaşmak için galibiyetlere ihtiyacımız var. Takımımın inancına ve mücadelesine güveniyorum. Bu maçta geçen haftanın üstüne koyarak galip ayrılmalıyız" dedi.

KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ TÜKENDİ

Göztepe'nin Boluspor ile İzmir'de son oynadığı maçta biletleri tamamen tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar Keçiröngücü randevusu öncesi de görevini yaptı. Gürsel Akel Stadı'ndaki maçın biletleri yine tamamen tükendi. Gürsel Aksel Stadı'nı bayram yerine çevirmek için hazırlık yapan taraftarlar, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesaplarından "Atkını getir, şova ortak ol" sloganıyla maça gelecek taraftarlara çağrı yaptı.