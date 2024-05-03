Göz-Göz’ün planı hazır

TRENDYOL 1. Lig'de bitime iki maç kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'de yeni sezon için kadro planlaması erken başladı. Süper Lig'de asansör takım olmak istemeyen Göz- Göz, iddialı bir kadro için düğmeye bastı. Teknik direktör Stanimir Stoilov ile yola devam edecek sarı-kırmızılılarda iç transferde de kalacaklar netleşmeye başladı.

Southampton'dan kiralanan kaleci Mateuzs Lis'in bonservisini almak için kolları sıvayan İzmir ekibinde sağ bek Ogün, stoperler Heliton, Taha, Ümit, orta saha oyuncuları Yalçın Kayan, Ahmed Ildız, Dennis ve Doğan Erdoğan'ın yanı sıra hücum oyuncuları Romulo ve Messaoudi'nin yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi.

TAHA'YA TALİP ÇOK

Defans oyuncusu Taha'ya ise Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu vurgulandı. Fransa'dan Lyon, Hollanda'dan Feyenoord ve Belçika'dan Anderlecht'in istediği Taha için kurmayların görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

Tecrübeli teknik adamın da daha önce çalıştırdığı takımlardan eski öğrencileri ile ilgili raporu kurmaylara sunduğu ifade edildi.