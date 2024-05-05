Göztepe zirve aşkına

Trendyol 1. Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe, lider Eyüpspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. 18'inci dakikada sarı-kırmızılı ekip ilk tehlikesinde golü buldu. Lundqvist'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kubilay, açısı dar olmasına rağmen yerden sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1. 23'te ikili mücadelede ayağı kayan Mehmet'in düşerken ayağıyla Göztepeli Fıratcan'a vurması sonrası hakem Oğuzhan Aksu direkt kırmızı kartla Mehmet'i oyundan attı. 32'de Mamah'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Lundqvist'in sert şutunu kaleci Birkan kurtardı. 45+2'de savunma arkasına sarkan Kubilay'ın sert şutunu kaleci Birkan çeldi. 45+4'te Mamah'ın ortasında kaleye yönelen topu Birkan son anda kornere çeldi. İlk yarı 0-1 sona erdi.

KONTROLÜ BIRAKMADILAR

İkinci yarının büyük bir bölümünde de oyunun hakimi Göztepe oldu. 10 kişi oynayan Eyüpspor ise kontra ataklarla gol aradı. 50'de savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Kubilay'ın kaleciden sıyrılıp çektiği şut yan ağlarda kaldı. 66'da Kubilay'ın düşürülmesiyle Göztepe serbest vuruş kazandı. 67'de Lundqvist'in kullandığı serbest vuruşta çok iyi yükselen Ümit'in kafa vuruşu köşeden ağlara gitti: 0-2. 73'te uzun topta hareketlenen Messaoudi'nin kafa vuruşu kaleciden döndü. Topu önünde bulan Messaoudi sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Göztepe maçı 3-0 kazandı.

FUTBOLCULAR BİRBİRLERİNİ ALKIŞLADI

EYÜPSPOR-GÖZTEPE maçı öncesi iki takım da örnek bir davranış sergiledi. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen iki ekibin futbolcuları seremoni öncesinde sahaya çıkarken birbirlerini alkışlayarak güzel bir davranışa imza attı. Mücadeleyi tribünde izleyen taraftarlar da alkışa eşlik etti.