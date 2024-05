Göztepe’nin ayak sesleri

Göztepe'de herkes şampiyonluk için havaya girmişti. Ancak taraftarlar ve oyuncuların ayakları yere sağlam basıyordu. Altay galibiyeti ise bu havayı iyice pekiştirmişti. Yeni transferler dikkat çekici performans sergiliyordu. Bu atmosferde İzmir ekibi, rakiplerinin korkulu rüyası haline gelmişti. Medcezir'in yankılandığı Gürsel Aksel'de taraftarlar zafer şarkıları söyleyerek adeta bayram ediyordu

Altay karşılaşmasının ardından İzmir temsilcisi, önce Bandırmaspor'u yenmişti. Daha sonra Manisa FK ile berabere kalan Göz-Göz, puan cetvelindeki yerini iyice sağlamlaştırıyordu. Manisa temsilcisi ile oynanan 23. hafta karşılaşmasının ardından Göztepe, 46 puan ile 2. sırada konumlanıyordu.

KOCAELİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

İlk devre başa baş mücadele ettiği Kocaelispor ise hücumdaki en önemli silahı Douglas Tanque'yi elinden kaptırmış ve düşüşe geçmişti. Bu fırsatı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar puan farkını her geçen hafta açmaya başladı. Her şeye rağmen teknik direktör Stanimir Stoilov ise disiplinden bir an olsun taviz vermiyordu. Her maçın ardından "Bizim bir hedefimiz var. O da Süper Lig. O yüzden hedefimize iyice odaklanmalı ve rehavete kapılmamalıyız" diyordu. Manisa beraberliğinin ardından Göztepe, 3'te 3 yaparak son haftalara doğru dikkat çekici bir istatistik yakalamıştı. Bu seride Adanaspor, Boluspor ve Şanlıurfaspor'u yenen İzmir temsilcisinin ayak sesleri 1. Lig'i titretiyordu.

Göztepe, deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kocaeli'ye üç penaltı golüyle 3-2 yenildi.

STOİLOV ETKİSİ SÜRÜYORDU

Önceki sezonlarda golcü kimliği ön planda olmayan Yalçın Kayan, Stoilov ile beraber golleri peş peşe sıralıyordu. Billal Messaoudi ve Dennis ise Bulgar teknik adamın sihirli değneği ile takımın makineleri haline dönüşmüştü. Devre arasında takıma katılan golcü Romulo, Göztepe'nin kronikleşen gol sorununa sonunda çözüm olmuştu. Taraftarlar, her şeyin bu kadar yolunda gitmesini garipsiyordu. Çünkü Göztepeliler bilir ki, Göztepe taraftarına huzurlu maç izletmez. Hatta Göztepeliler arasında efsaneleşmiş bir söz vardır: 'Göztepe bu her şeyi yaşayacaksın.' Sport Republic'in stratejisi sonunda işe yaramıştı. Gelenek bozulmuştu ve sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi adım adım Süper Lig'e ilerliyordu.

KOCAELİ MAÇI TEDİRGİN ETTİ

3 maçlık galibiyet serisinin ardından Keçiörengücü ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Göztepe, erken final niteliğinde bir maça çıktı. 27. haftanın ardından İzmir ekibi, Kocaelispor'un 9 puan önünde yer alıyordu. Bu karşılaşmayla büyük ölçüde şampiyonluğu garanti altına almak

isteyen İzmir temsilcisi, rakibinin fişini çekmek istiyordu. Karşılaşmaya Göztepe fırtına gibi başladı. İkinci devrenin ortalarına doğru Kubilay durumu 2-0'a getirmişti. Bu zafere hatta şampiyonluğa son dakikalar demekti. Ancak milyonda bir ihtimalle olacak şey gerçekleşti ve 82. dakikaya 2-0 önde giren Göztepe, Candeias'ın 3 tane penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyet ritmin kaçmasına neden olabilirdi. Normal bir yenilgi olsaydı herkes anlayışla karşılayabilirdi ancak farkın açılmasından sonra trajik bir mağlubiyet herkesi tedirgin etti. Bu mağlubiyete rağmen Göztepe, asla tempo düşürmedi ve ayak seslerini tüm lige dinletti.