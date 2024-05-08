Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, "Süper Lig'de çok fazla mücadeleci takımlar, zengin kulüpler var. Fakat hiçbirinden çekinmiyoruz." dedi.

Mance, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, iki sene önce geldiklerinde Mehmet Sepil'in oluşturduğu organizasyona belli başlı takviyeler yaptıklarını, ilk sezonlarını geçiş olarak gördüklerini söyledi.

İkinci sezonlarında Süper Lig hedeflerine ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ve bu başarının üzerine koyarak devam etmeleri gerektiğini belirten Mance, "Biz de bu şekilde yapacağız. İlk gün söylediğim gibi ben bu kulübün çok parlak bir geleceği olduğuna, gerçekten muhteşem bir kulüp olduğuna inanıyorum. Hep beraber Göztepe'yi ilk sıraya koyarak aynı şekilde gelişmeye ve sıkı bir çalışmaya devam edersek, Göztepe'yi çok güzel günler beklediğine inanıyorum." diye konuştu.

Ivan Mance, Göztepe taraftarının çok özel olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stadımızda ne zaman gelsek biz kendimizi çok özel hissediyoruz. Ben de hem kendi ülkem Hırvatistan'dan hem de Avrupa'dan farklı ülkelerden tanıdıklarımı maçlara çağırıyorum. Onlar da gerçekten inanılmaz bir atmosfer olduğunu her zaman söylüyor. İngiltere'den gelen konuklarımız 90 dakika boyunca taraftarlarımızın oluşturduğu bu muhteşem atmosferi filme alıyorlar. Şimdi Süper Lig'deyiz, bizim gibi onların da daha iyi olması gerekiyor."

Göz-Göz’de mutlu son

Süper Lig'i yakından takip ettiklerini ve analizler yaptıklarını ifade eden Mance, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de mücadele edecek, başarılı olacak güçlü bir takım kurmak istiyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Nasıl, hangi oyun tarzıyla oynamamız gerektiğini biliyoruz ve araştırmalarımızı buna uygun şekilde yapıyoruz. Hocamız da aynı şekilde bununla ilgili çalışıyor. Zaten takımımızda belli bir temellerimiz oluşmuş durumda. Şimdi bunun üzerine ilerleyerek devam edeceğiz. Elbette kolay olmayacak, Süper Lig'de çok fazla mücadeleci takımlar, zengin kulüpler var. Fakat hiçbirinden çekinmiyoruz. Kesinlikle çok iyi bir şekilde organize olduğumuzu düşünüyoruz ve çalışma anlayışımızla bu organizasyonumuzla çok başarılı olacağımıza inanıyorum."

Ivan Mance, Türkiye'de insanların hem pozitif hem de negatif anlamda çok fazla duygularıyla yaşadığını, Göztepe gibi bu duyguların çok yoğun yaşandığı bir kulüpte bunları yönetmekte zaman zaman zorlandıklarını söyledi.

Takımdaki isimlerin çoğuyla yola devam etmek istediklerini bildiren Mance, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kesinlikle transferler yapacağız, bizim önceliğimiz güçlü bir takım oluşturmak. Buraya gelip, gerçekten başarılı olmak isteyen ve burada oyun sistemimize uyacak ve aynı zamanda bu özel kulübü temsil etmek için aç oyuncuları buraya getirmeyi hedefliyoruz. Böyle büyük isimler, starlar vesaire... Buraya gelip mücadele etmeyecek ve hak etmeyeceği paraları kazanacak insanların başarıyı sağlayacağına inanmıyorum. Bence Türkiye ve Göztepe kesinlikle bunu hak etmiyor. Biz adım adım ilerleyeceğiz, yavaş olabilir ama kesinlikle uzun vadeli düşünüyoruz, uzun vadede başarıya ulaşmak istiyoruz. Belki direkt ilk senede başarılı olacağız. Belki ilk sene bir geçiş süreci gibi olacak. Orada yine Süper Lig'de temellerimizi oluşturacağız ve ardından başarılı olacağız. Ama kesinlikle Göztepe çok başarılı olacak."

GÖZTEPELİ FUTBOLCULAR SÜPER LİG'E ÇIKMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin takım kaptanı İsmail Köybaşı, "Bunlar yeni hayallerin başlangıcı diye düşünüyorum, çok daha iyi şeyler yapacağına eminim." dedi.

İsmail Köybaşı, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezonu başarısızlıkla tamamlamalarının ardından bu sezon Süper Lig'e yükselmeyi başaracaklarına inandıklarını belirtti.

Bu başarının anlık olmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Uzun metrajlı bir başarı diye düşünüyorum. Hiçbir şey kolay değildi inanın buna. Ama böyle daha anlamlı ve daha güzel. Her şeyiyle her bir paydaşıyla mükemmel bir organizasyonun futbolcularıyız." dedi.

İsmail Köybaşı, sadece Süper Lig'e yükselmediklerini aynı zamanda ülkenin sempatisini de kazandıklarını belirterek, "Buraya gelmeden önce, buranın büyüklüğünü biliyordum ama buraya geldikten sonra bunu iliklerime kadar hissettim. Bunu geçen gün de söyledim, hala söylüyorum, hep söyleyeceğim. Çünkü çok değerli, tarihiyle her bir branşıyla bütünleşmiş, kültürüne önem veren ve bunu kaybetmemek için elinden geleni veren bir yapı var. Bu çok değerli yapının bir parçası olduğum için son derece mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

TAHA ALTIKARDEŞ: " SÜPER LİG'DE KALICI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Göztepeli futbolculardan Taha Altıkardeş de Süper Lig hedefiyle başladıkları sezonda çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Taraftarlarımızla birlikte bu anı yaşadık. Hepimiz için çok gurur verici bir an oldu. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı bir şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AHMED ILDIZ: "BU TAKIM ZATEN SÜPER LİG'DE OLMAYI HER TÜRLÜ HAK EDİYOR"

Sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Ildız ise bir sezon boyunca ortaya koydukları emeğin karşılığını aldıklarını söyledi.

Göztepe'ye transfer sürecinde şampiyonluk için bir takım kurulduğunu bildiklerini kaydeden Ahmed Ildız, şöyle konuştu:

"Biz de buna inandık. Taraftarlarımız da bize buna inandırdı. Onlardan da Allah razı olsun. Hiçbir maçta biz yalnız yalnız bırakmadılar, her zaman desteklerini yanımızda hissettik. Sonuçta şampiyon olduk. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Bu takım zaten taraftarıyla, camiasıyla, şehriyle Süper Lig'de olmayı her türlü hak ediyor. İnşallah seneye de Süper Lig'de başarılı oluruz."

Kenneth Obinna Mamah da Göztepe'nin Süper Lig'de olmayı hak ettiğini belirterek, "Süper Lig'deyiz ve bizi sene boyunca muhteşem destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Elbette Süper Lig'e sadece çıkmak için çıkmadık. Orada da çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Umarım çok başarılı olur ve ileride Şampiyonlar Ligi'ne de katılırız." değerlendirmesinde bulundu.