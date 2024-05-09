Kimseden çekinmiyoruz

Trendyol 1. Lig'de bitime iki hafta kala Süper Lig'e çıkışını ilan eden İzmir'in köklü çınarı Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'i yakından takip ettiklerini ifade eden Mance, "Süper Lig'de mücadele edecek, başarılı olacak güçlü bir takım kurmak istiyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Ama tabii ki kolay olmayacak, Süper Lig'de çok fazla mücadeleci takımlar, zengin kulüpler var. Fakat biz hiçbirinden çekinmiyoruz" dedi.

"YILDIZ TRANSFERİ OLMAYACAK"

Transfer politikası ile ilgili de konuşan Hırvat teknik adam, "Gerçekten başarılı olmak isteyen ve burada oyun sistemimize uyacak ve bu özel kulübü temsil etmek için aç oyuncuları hedefliyoruz. Böyle büyük isimler, starlar vesaire, buraya gelip mücadele etmeyecek ve hak etmeyeceği paraları kazanacak insanların gelip de başarıyı sağlayacağına inanmıyorum. Adım adım ilerleyeceğiz. Belki direkt ilk senede başarılı olacağız. Belki ilk sene bir geçiş süreci gibi olacak. Ama kesinlikle Göztepe çok başarılı olacak" dedi.

"STATTAKİ ATMOSFER MÜTHİŞ"

Gürsel Aksel Stadı'nı her maçta dolduran taraftarlara da ayrı parantez açan Mance, "Stadımızda kendimizi çok özel hissediyoruz. Ben de hem ülkem Hırvatistan'dan, hem de Avrupa'dan farklı ülkelerden tanıdıklarımı maçlara çağırıyorum. Onlar da gerçekten inanılmaz bir atmosfer olduğunu söylüyorlar. İngiltere'den gelen konuklarımız 90 dakika boyunca taraftarlarımızın oluşturduğu bu muhteşem atmosferi filme alıyorlar. Şimdi tabii ki Süper Lig'deyiz, bizim gibi onların da daha iyi olması gerekiyor" diye konuştu.