Göz-Göz’e Makedon duvarı

TRENDYOL Süper Lig'de iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Göztepe'de stoper takviyesi için Balkanlardan yeni bir iddia geldi. Sol beke Djalma Silva'yı monte ederek transfere başlayan sarı-kırmızılı ekip, son olarak Fehervar forması giyen 24 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Nikola Serafimov'u radarına aldı. Bu sezon şampiyon olduğu 1. Lig'de en az gol yiyen takımı unvanını elde eden sarı-kırmızılılar, bu istatistiği Süper Lig'de de sürdürmek için var gücüyle çabalıyor. Arka tarafa duvar örmek için birçok defans oyuncusunu listesine alan Göz-Göz, bu sezon Macaristan 1. Ligi'nde 30 maça çıkma başarısı gösteren genç oyuncuyu transfer etme konusunda oldukça istekli davranıyor.

RESMİ TEMAS BEKLENİYOR

KARİYERİNE Kuzey Makedonya 2. Lig temsilcisi Pelister'de başlayan Serafimov, Vardar, Bregalnica, Akademija, Zalaegerszegi formalarını da terletirken, bu sezon sergilediği performans ile birçok takımın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

FEHERVAR'DA gösterdiği performansla oldukça dikkat çekici istatistikler yakalayan Nikola Serafimov, Kuzey Makedonya Milli Takım'ın formasını da 13 kez sırtına geçirdi. Savunmada etkili bir görüntü çizen Serafimov, skor üretme başarısı gösteremedi.

ROMULO KAPIŞMASI

GÖZTEPE'DE kiralık olarak forma giyen Brezilyalı Romulo Cardoso için birçok kulüp devrede. Devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense ekibinden kiralanan oyuncu Belçika'dan Mechelen, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve Hırvatistan'dan H.Split'in ilgisini çekti. Yönetim, en kısa sürede Athletico-PR ile temasa geçip satın alma opsiyonunu devreye sokacak.