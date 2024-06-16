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Haberler Göztepe Göz-Göz’den müthiş kutlama

Göz-Göz’den müthiş kutlama

Sarı-kırmızılıların 99. yaş günü şöleni sporseverlerin büyük takdirini topladı

HABER MERKEZİ
Göz-Göz’den müthiş kutlama

14 Haziran 1925'te temelleri atılıp kuruluş yıl dönümünü 2006'dan bu yana taraftarın meşale şovuyla kutlayan Göztepe, Süper Lig'e de çıktığı 99'uncu yıla özel eşi görülmemiş bir organizasyona imza attı.

Göztepe yönetimi ve taraftarın, İzmir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlediği organizasyon muhteşem bir görsel şölene dönüştü. Özellikle Göztepeli taraftarları, geleneksel hale gelen meşale şovu Türkiye'nin gündemine yerleşti.

LEVENT YÜKSEL'LE COŞTULAR

Meşale şovun ardından başlayan havai fişek gösterileri paylaşım rekorları kırdı. Göztepe Kulübü dün de geceye ait görsel ve videolarla paylaşımlarına devam etti. Levent Yüksel konseri ile sonlanan gecede sarı-kırmızılılar iki yıl sonra gelen Süper Lig coşkusunu doyasıya yaşadı.

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